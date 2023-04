Rosa Font i Eloi Creus guanyen els XL Premis Cavall Verd

La poeta Rosa Font i el traductor Eloi Creus han guanyat els XL Premis Cavall Verd, convocats per l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC). L’acte de lliurament es fa aquest cap de setmana a Alcúdia, en el marc de la celebració cultural i literària que acompanyen els premis i que enguany homenatgen la figura de la poeta i bibliotecària Maria Verger i Ventayol amb motiu del quarantè aniversari de la seva mort. Els Premis Cavall Verd, que també celebren el seu quarantè aniversari, comprenen dos guardons: el Premi Rafel Jaume a la millor obra de poesia i el Premi Josep M. Llompart a la millor traducció poètica en català.

Rosa Font Massot, Premi Rafel Jaume de poesia

El poemari Temps el·líptic, de Rosa Font Massot (Cafè Central - Eumo, 2022), ha estat el guanyador del Premi Rafel Jaume. Nascuda a Sant Pere Pescador (Alt Empordà) el 1957, Rosa Font Massot és professora de llengua i literatura catalanes i autora d’una vasta obra poètica, de la qual destaquen títols com Tres notes i el silenci (1989), Com ombres vives (1996), Aigua llunyana (2001), La llum primera (2005), Un lloc a l’ombra (2015) o Esquerda (2012). També és autora de novel·les, com Envia’ns un àngel (1989), L’ànima del freixe (2003) i La dona sense ulls (2014).

El premi se suma a altres distincions i guardons rebuts per Font, com els premis Vila de Martorell (2000), Festa d’Elx (2005), Carles Riba (2010), Ciutat de Palma de Novel·la (2013) i el Senyoriu d’Ausiàs March (2019).

El jurat ha destacat de Temps el·líptic «la bellesa de l’expressió lírica, la fondària expressiva entorn d'una quotidianitat en què es mesclen el dolor i el goig, el batec de la vida en el pas del temps, la mirada compassiva de la poeta cap a les persones vulnerables, l’alta càrrega emotiva de les seves imatges».

Eloi Creus, Premi Josep M. Llompart de traducció poètica

En la modalitat de traducció, la tasca duta a terme per Eloi Creus al llibre I desitjo i cremo, de Safo de Lesbos (Proa, 2022) ha estat guardonada amb el Premi Josep M. Llompart a la millor traducció de llibre de poesia en català. Nascut a Castellar del Vallès (Vallès Oriental) el 1992, Eloi Creus és filòleg clàssic i traductor. Va ser premiat el 2019 amb el Premi de Traducció Vidal Alcover. A més d’aquest llibre de Safo –poeta per antonomàsia de la Grècia antiga–, Creus ha traduït també altres textos del grec clàssic d’Aristòfanes i de Menandre.

El jurat ha subratllat «l’excel·lència de la traducció, amb el resultat d’un català de gran naturalitat, el fet que Eloi Creus ha cercat i traduït fragments que no s’havien traduït mai en català i la dificultat de traduir una obra tan fragmentària com la de Safo».

El jurat dels XL Premis Cavall Verd ha estat format per Maria Josep Escrivà, Marta Pera Cucurell, Ponç Pons, Sebastià Alzamora i Pere Gomila, vicepresident de l’AELC a les Illes, que ha actuat com a president i secretari.

Dos dies de cultura i literatura a Palma i Alcúdia

Els Premis Cavall Verd arriben acompanyats d'un programa d'activitats obert a tothom que homenatja Maria Verger i Ventayol. Un recital de poesia, una taula rodona i una ruta cultural acompanyaran divendres 14 i dissabte 15 la celebració de la quarantena edició dels guardons.

Maria Verger i Ventayol (Alcúdia, 1892 – Madrid, 1983) va escriure tres llibres de poesia en català durant els anys 20 i 30 del segle XX i dos en castellà (als 60) i va exercir de bibliotecària a Terrassa, on té un carrer amb el seu nom. També va conrear la narració i va dur a terme l’organització de diferents arxius. Va ser precursora en la defensa dels drets de la dona i va crear i dirigir Gema - Revista femenina hispano-americana, durant els anys que va viure a Sud-amèrica.

L'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana organitza els Premis Cavall Verd amb el patrocini de la Direcció Insular de Política Lingüística del Consell de Mallorca i la col·laboració de CEDRO, la Institució de les Lletres Catalanes, Can Alcover, l'Obra Cultural Balear i l'Ajuntament d'Alcúdia.