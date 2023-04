'Aterratge' d'Eva Piquer i 'S'accepten encàrrecs' de Sebastià Alzamora es presenten aquest dimecres a Palma

El mateix dia, dimecres 12 d'abril; a la mateixa ciutat, Palma; i amb el mateix objectiu, la presentació dels seus darrers llibres; però, això sí, a diferents llibreries, diferents llibres, diferents protagonistes, i amb mitja hora de diferència. Per una banda, l'escriptora catalana Eva Piquer, a la Llibreria Lluna, presenta 'Aterratge', editat per Club Editor, a les 19.00; i de l'altra, l'escriptor mallorquí Sebastià Alzamora, a la Llibreria Quart Creixent, presenta 'S'accepten encàrrecs', editat per Ensiola Editorial, a les 19.30 hores.

Per parlar sobre 'Aterratge', Eva Piquer estarà acompanyada de Rosa Bonnín, coordinadora de les converses literàries a la llibreria Lluna. L'autora, Eva Piquer i Vinent, va néixer a Barcelona el 1969, és una escriptora, periodista cultural i professora. Edita i dirigeix el magazín cultural Catorze. Ha impartit classes de periodisme a la Universitat Autònoma de Barcelona i ha exercit de corresponsal a Nova York. Va guanyar el premi Josep Pla, el 2002, amb la novel·la 'Una victòria diferent'. També ha publicat, entre d'altres, els llibres 'La noia del temps', 'Alícia al país de la televisió', 'No sóc obsessiva, no sóc obsessiva, no sóc obsessiva', 'Els fantasmes no saben nedar' i 'Supermare treballadora i altres estafes'. Va rebre el premi Atlàntida, el 2006, a la millor articulista en llengua catalana.

La sinopsi de la novel·la és la següent: «La protagonista d’Aterratge decideix volar a Islàndia amb tres desconeguts per fotografiar-se dins la carcassa d’un avió estavellat el 1973. Una decisió que mai hauria pres abans de Tot Allò. Però el viatge desperta alguna cosa al fons del pou. Una altra decisió, escriure al pilot que va caure fa cinquanta anys. El Gregory respon, li explica tots els detalls de l’aterratge sense mica de literatura. I ella, que veu símbols a cada cantonada, s’adona que no pot passar-se el futur fent veure que el passat no ha passat. Entremig, una pandèmia, amics i lectures que són bots salvavides».

Sebastià Alzamora, alhora comptarà amb l'escriptor d'Ariany Guillem Frontera, per la presentació de 'S'accepten encàrrecs', a la llibreria Quart Creixent. Sebastià Alzamora i Martin, nascut a Llucmajor el 1972, ben aviat s'erigí com una sòlida i arriscada veu del panorama literari català. El juliol del 2020 fou nomenat membre numerari de l'Institut d'Estudis Catalans adscrit a la Secció Filològica. Les seves obres solen retratar una societat en declivi on els personatges presenten els dubtes de l'existència. Des de 1994 ha assolit onze premis, el darrer, el Premi Òmnium a la millor novel·la 2022, per 'Ràbia'.

Alzamora sobre 'S'accepten encàrrecs' va explicar: «Els contes aplegats en aquest llibret van ser escrits tots per encàrrec, una forma d'escriptura que m'agrada perquè fa bo allò que deia, si no vaig errat, Dashiell Hammett: 'En el meu cas, la inspiració es diu data de lliurament'. Algunes d'aquestes peces varen ser publicades en dates ja ben remotes; d'altres són més recents. En quasi tots els casos, no m'ha semblat correcte tornar-les a donar aquí tal com varen sortir en el seu moment, de manera que han estat revisades, i alguna, reescrita. N'hi havia més, però he trobat que aquestes deu, posades en l'ordre en què apareixen aquí, tenien no cap unitat -això hauria estat impossible-, però sí certa coherència. El resultat m'il·lusiona perquè, per a la majoria de lectors que tingui, serà un llibre nou».