‘Carnals, som’ d’Àngels Cardona al Casal Balaguer de Palma

Aquest dimarts, 4 d’abril, a les 19 hores, al Casal Balaguer (carrer de la Unió, 3, de Palma), tendrà lloc la presentació del poemari Carnals, som d’Àngels Cardona Palmer (el poemari es correspon al número 68 de la col·lecció Trucs i baldufes d’El Gall Editor).

Hi intervendran la poeta Aina Ferrer, l’artista plàstic i poeta, Francesc Serra i, no cal dir-ho, l’autora del llibre Àngels Cardona. Hi recitaran poemes Maria Victòria Secall i Neske Beks, a més de l’actuació de Francesca Palou.

L’acte compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de Palma (PalmaCultura).