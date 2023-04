Jaume Gelabert analitza la traducció de l'èuscar al català del llibre 'De nou centaure' de Katixa Agirre

El mallorquí i professor i traductor de llengua basca, Jaume Gelabert, debuta aquesta setmana com a crític a la revista d'Idees, Cultura i Art, Ploma.cat.

Gelabert ens ofereix una ressenya titulada 'Un seductor viatge' sobre el llibre 'De nou centaure' de Katixa Agirre, editat en català per La Segona Perifèria.

«Cada cop són més les obres escrites originalment en èuscar que es publiquen en català, evidenciant que es fa literatura de qualitat en aquell idioma», celebra Gelabert.

En la ressenya també hi podem llegir que: «En aquest treball literari, l’escriptora basca ha triat el camí de la ficció especulativa: Agirre ha situat la seva narració en un futur pròxim, a mitjan segle XXI, on els llindars entre el món palpable i la realitat virtual es barregen i confonen en una societat depenent de la tecnologia, sí, però que, amb tot, ha aconseguit d’abolir les monarquies o que malalties com el càncer hagin gairebé desaparegut».