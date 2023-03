Tòfol Castanyer presenta el documental 'Sa llavor' al Teatre Principal d’Inca

En el marc de 'Celebrant la vida marina', iniciativa impulsada per la Fundació Save the Med i NNormal, l’atleta i ambaixador de la marca Tòfol Castanyer presentarà el projecte 'Sa Llavor', el proper 4 d’abril al Teatre Principal d’Inca.

Més de 400 alumnes d’escoles de Mallorca estan involucrats en aquest projecte, creat per a compartir amb les noves generacions la importància de cuidar la natura. La presentació ha estat organitzada amb la participació de Save The Med, fundació amb seu a Mallorca que treballa per recuperar i preservar la biodiversitat del mar Mediterrani.

Tòfol Castanyer, atleta nascut a Sóller i ambaixador de NNormal, la marca fundada per Kilian Jornet i Camper l’any 2022, té molt clar que preservar la natura és imprescindible perquè les noves generacions puguin continuar gaudint-la. Per aquest motiu, ha impulsat el projecte 'Sa Llavor', una iniciativa que té l’objectiu de crear consciència entre les noves generacions i que s’ha plasmat a la perfecció al documental 'Sa Llavor - Dustu'.

La iniciativa 'Sembrant Llavors' té per objectiu passar el relleu a les noves generacions i ha mobilitzat més de 400 estudiants de diverses escoles i instituts de Mallorca, que

estan desenvolupant projectes per a preservar el patrimoni natural de la Serra de Tramuntana.

Perquè tothom qui ho desitgi pugui conèixer millor el projecte i veure el documental que s’ha produït per a reflectir-lo, 'Sa Llavor - Dustu' es presentarà el proper dimarts 4 d’abril al Teatre Principal d’Inca, i ho farà en tres sessions: a les 10 h i a les 12 h (sessions escolars) i a les 19 h. Les entrades són gratuïtes i es poden reservar en aquest enllaç.

El documental

El film 'Sa Llavor - Dustu' vol convidar grans i petits a cuidar la natura, i a reflexionar sobre tot allò que aquesta ens ofereix sense demanar-li res a canvi. El fil conductor del documental, que té com a protagonistes els paisatges de Mallorca, és el rècord de la doble travessa de la Serra de Tramuntana (190 Km) que Tòfol Castanyer es va proposar batre l’octubre de 2022. De fet, de les sigles Doble Ultra Serra de Tramuntana neix el nom del projecte: 'Dustu'.

Així, Castanyer es va enfrontar a aquesta ultra mentre travessava poblacions com Fornalutx, Pollença o Lluc. En aquests pobles i en d’altres trams de la seva aventura, l’atleta va comptar amb la companyia de centenars d’alumnes d’escoles de Mallorca amb qui va compartir la importància de cuidar aquesta valuosa serra tan significativa per als qui la tenen a prop.

Fa més de 30 anys que Tòfol Castanyer explora la natura a través del running, i recentment s’ha adonat que el més important de tots els seus reptes no és la meta, sinó el camí i l’entorn que li ofereixen.

En aquest sentit, l’ambaixador de NNormal assenyala que «el projecte 'Sa Llavor' és indirectament un agraïment a la natura, una forma de tornar a les muntanyes tot el que ens han donat».