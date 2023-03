La revista S’Altra Música i el Festival Mobofest uneixen forces per a crear S’Altra Mobo

La publicació trimestral sobre música especialitzada de les Balears, S’Altra Música, i el festival Internacional de música independent Mobofest, han unit forces per a crear un esdeveniment conjunt: S’Altra Mobo. Serà un concert triple amb la banda de sa Pobla Caspary, els manacorins de Reïna i, per primera vegada a Mallorca, els catalans Socunbohemio. L’esdeveniment tendrà lloc a La Farinera de Llubí el 7 d’abril a partir de les 20 hores.

S’Altra Mobo serà especial per diversos motius: Per una banda, i segurament la més important, és que el Festival Mobofest desvetllarà en directe el seu cartell complet per a l’edició de 2023. Una banda internacional, una banda estatal i set bandes illenques de gran nivell. Per altra banda, també serà un esdeveniment que servirà per a celebrar els dos anys de vida de la revista S’Altra Música que aquest mes d’abril arribarà als deu números publicats. I finalment, serà un esdeveniment especial per poder veure alguns dels grups més interessants de l’escena mallorquina com són Reïna i Caspary, i, alhora, gaudir per primer cop a Mallorca de Socunbohemio, banda que acaba de llançar disc nou i està sobre la cresta de l’onada de l’escena catalana.