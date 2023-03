Arriba el 'Fat i fat', el primer Festival Internacional de Màgia de Palma

El tinent de batle de Cultura i Benestar Social, Antoni Noguera, el coordinador general de Cultura, Miquel Àngel Contreras, juntament amb Joan Cassanyes i Maria Garalve, coordinadors de l'esdeveniment, han presentat el primer Festival Internacional de Màgia de Palma, 'Fat i Fat', a la sala de música de Can Balaguer.

El Festival es desenvoluparà entre els dies 14 i 16 d'abril en diferents espais de la ciutat, com el Teatre Xesc Forteza, Can Balaguer, Can Alcover i la Misericòrdia, i neix amb la voluntat d'apropar el món de la màgia a la gent, generant un espai de trobada amb concursos, espectacles familiars i tot un seguit d'activitats.

El nom del festival, 'Fat i fat', prové d'una fórmula d'encantament que s'empra dins les rondalles mallorquines: «Per fat i fat que la mia mare m'ha comanat...»

En paraules de Noguera, «Palma s'omplirà de màgia de la mà dels millors mags locals i internacionals. Una experiència immersiva en el món de la màgia per a totes aquelles persones que vulguin conèixer aquest món».

En aquest sentit, Miquel Àngel Contreras ha expressat la voluntat de l'Àrea de Cultura de donar suport al 'Fat i fat' perquè «neix a partir de la iniciativa del teixit cultural de Palma i té un caràcter molt inclusiu».

Els coordinadors del festival Maria Garalve i Joan Cassanyes han destacat que aquest festival presenta un programa que serà «interessant per a tot tipus de públic, des del familiar al professional». L'espectacle inaugural està protagonitzat pel mag Juan Luis Rubiales, «un dels mags més creatius del moment, que viatja per tot el món mostrant la seva màgia i les seves invencions».

Pel que fa al programa, el dijous es farà l'espectacle 'Màgia solidària', mentre que el divendres arribarà a la Misericòrdia la classe magistral per a professionals de la màgia. El dissabte tendrà lloc un programa d'activitats tot el dia amb un photocall a Can Balaguer. Després, d'11.30 a 13 hores a Can Alcover, es farà un taller d'iniciació a la màgia.

A l'horabaixa, a les 17 hores, arribarà el torn de Juan Luis Rubiales, mentre que a les 19 hores Can Balaguer acollirà la Gala de Prop, amb Bruno Tarnecci, Enzo Lorenzo, Victor Piña i Mario López.

El dissabte acabarà amb la 'sessió golfa', a les 22 hores,a una localització sorpresa. Cal destacar que la gala internacional comptarà amb Mario López, Bruno Tarnecci, Jessica Guloomal, i Miguel Gavilán.

El darrer dia, el diumenge, el Xesc Forteza serà l'espai, amb un concurs de dibuix i un espectacle familiar al matí. A l'horabaixa s'entregaran els premis del concurs de dibuix i es finalitzarà, a les 19 hores, amb la Gran Gala Internacional.