El Casal Solleric ret homenatge a la pintora Dolores Sampol amb una exposició dedicada a la seva trajectòria

El tinent de batle de Cultura i Benestar Social, Antoni Noguera, el director general de Promoció i Difusió Cultural, Marcos Augusto Lladó, i la directora general d'Arts Visuals, Aina Bausà, han presentat la mostra 'Dolores Sampol. Pintora. 1954 – 2020' que ret homenatge a la pintora, a través d’una revisió de bona part de l’obra de manufactura pròpia al llarg de poc més de tres dècades de trajectòria. A l’acte de presentació també ha assistit Bel Font, comissària de l’exposició i Guillem Riutord, fill de la pintora.

Noguera ha declarat que «la figura de Dolores Sampol és la d’una creadora compromesa amb el respecte i l’ofici de la pintura, molt vinculada a la nostra ciutat, per tant, Palma li devia aquest homenatge».

La mostra, a cura de Bel Font, ha comptat amb l’acompanyament d’un equip de feina i assessorament format per Aina Riutord, Catalina Lavroff, Biel Mesquida i Guillem Riutord (fill de Sampol), i convida a un recorregut pictòric articulat per les diferents etapes creatives de la desapareguda pintora.

El conjunt, compost per més de 60 obres pictòriques, juntament amb més de 60 dibuixos preparatoris i notes, ens apropa a una àmplia visió vers la figura de Sampol, estretament i inevitablement vinculada amb l’obra. S’ha comptat amb la inestimable col·laboració de col·leccionistes privats, que han cedit temporalment les seves obres per a la mostra.

Dolores Sampol era una dona compromesa, reivindicativa, d’una elegància innata, delicada, fràgil i alhora forta, sempre mostrà un respecte fervent per l’ofici de la pintura. Llicenciada en Belles Arts per la Universitat de Barcelona l’any 1976, dedicà durant uns 10 anys els seus coneixements a la restauració i conservació d’art de temps passats. El que sumà al seu procés tècnic pictòric.

No fou fins a l’any 1989 quan mostrà la seva obra per primer cop, casualment al Casal Balaguer, en una mostra individual. La seva obra forma part indispensable de l’art contemporani illenc, especialment com a part d’una generació que obrí camí a noves fornades de creadors, per col·locar les Illes en el mapa de l’art a escala estatal i internacional.

L’obra de Sampol, al llarg de la seva trajectòria va formar part d’exposicions individuals i col·lectives, així com en Fires d’Art Contemporani Internacionals, com ARCO, ART CHICAGO, XINA, etc. La curadora de la mostra reconeix que no ha estat una labor fàcil, que s’ha dilatat al llarg de més de dos anys, on l’equip ha fet una incursió la més profunda possible, no invasiva, en l’obra i vida de Sampol.