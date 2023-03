Així podeu reclamar a les plataformes de vídeo els doblatges i les subtitulacions existents en català

La Plataforma per la Llengua impulsa un sistema per a reclamar a les plataformes de vídeo sota demanda els doblatges i les subtitulacions existents en català que encara no incorporen, i difondrà els continguts audiovisuals en català que ja es poden trobar a Internet. Aquestes accions, que es fan en col·laboració amb els portals Goitaquèfanara.cat i Desdelsofà.cat, porten per títol #GoitaquèNofan i #PlayAlCatalà, i són algunes de les iniciatives que l'entitat durà a terme gràcies als més de 50.000 euros recaptats amb l'arrodoniment solidari dels supermercats Bonpreu i Esclat.

Amb els donatius obtenguts fa un any, l'entitat ha impulsat de nou la presència del català a les plataformes digitals i al cinema en diverses línies: ha fet pressió a les plataformes de vídeo sota demanda i als poders públics, i ha contribuït a situar la qüestió lingüística al centre del debat públic durant el procés d'elaboració de la nova llei general de comunicació audiovisual espanyola. Per a l'entitat, tal com es va aprovar finalment la llei, no presentava prou garanties per a la protecció legal del català en l'àmbit audiovisual. Malgrat això, la nova llei espanyola va incorporar tímids avenços, com ara l'obligació de les plataformes a invertir en obres audiovisuals noves en català. Per a la Plataforma per la Llengua, continua sent necessari que algunes obligacions lingüístiques de la llei es concretin i s'apliquin per veure'n resultats palpables, i per això l'entitat en farà el seguiment oportú.

#GoitaquèNOfan, la campanya per a detectar les versions en català excloses de les plataformes i reclamar que les incorporin

Amb l'objectiu de reclamar a les plataformes de vídeo sota demanda que incloguin el contingut en català que encara exclouen, l'entitat ha començat a col·laborar amb el portal Goitaquèfanara.cat per impulsar #GoitaquèNOfan, una campanya que, per primer cop, permetrà detectar de manera automàtica les versions en català excloses de les plataformes i reclamar, de manera específica, que les incorporin.

Per a fer-ho possible, l'ONG del català ha finançat l'ampliació del portal Goitaquèfanara.cat per generar un sistema que permet identificar de manera automatitzada i amb dades actualitzades quin contingut en català podrien incloure les plataformes perquè ja n'existeix una versió prèvia pagada, en general, amb diners públics. Fins ara, el sistema oferia un cercador perquè els usuaris poguessin cercar les pel·lícules i sèries que volien mirar, i trobessin a quines plataformes s'oferien en català. A partir d'ara, a més, el nou sistema també permet saber si les versions en català existeixen i les plataformes no les inclouen. En aquests casos, el sistema permet a l'usuari compartir públicament a les xarxes socials una petició a cada plataforma perquè incorpori la versió en català.

Aquesta característica ha de servir perquè entre tota la comunitat catalanoparlant a l'Estat espanyol es faci una reclamació massiva a cadascuna de les plataformes perquè, pel·lícula a pel·lícula, acabin incorporant tots els doblatges i els subtítols en català pagats prèviament. Malgrat que aquesta nova eina ja està disponible, la base de dades amb els continguts s'ampliarà de manera progressiva.

#PlayAlCatalà, una campanya amb Desdelsofà.cat per a difondre l'audiovisual en català

Pel que fa a la iniciativa per difondre les versions en català incloses en les plataformes, l'entitat ha començat a col·laborar amb Desdelsofà.cat per a llançar #PlayAlCatalà. Aquesta col·laboració permetrà publicar vídeos setmanals i mensuals a les xarxes socials amb recomanacions i novetats de sèries i pel·lícules en català. A més, l'acord també permetrà generar vídeos curts per animar a consumir audiovisual en català o produir, per exemple, un videotutorial per explicar com configurar la reproducció automàtica en català a les principals plataformes. Per a arribar als públics més joves, aquests vídeos també es difondran a través del nou canal de TikTok de Desdelsofà.cat.

Ara mateix, les plataformes no fan tràilers de les novetats en català i fan molt poca difusió als comptes oficials dels continguts que ofereixen en català. L'entitat considera que això influeix en el consum de l'oferta audiovisual i que per això cal oferir més informació als usuaris de les plataformes i sensibilitzar-los de la importància de triar les versions en català dels continguts disponibles.

Més audiovisual en català, essencial per als joves i per al futur de la llengua

La Plataforma per la Llengua treballa des de fa temps per augmentar l'ús del català en el sector de l'audiovisual. En els darrers anys, ha fet públics estudis que analitzen la presència de la llengua a les tres principals plataformes (Netflix, HBO i Disney+) i ha constatat que el català hi és residual i que no s'hi inclouen gaires continguts que ja s'han doblat prèviament en la nostra llengua. Tot i així, en els últims mesos la tendència ha canviat i n'han incorporat uns 700.

En paral·lel, l'entitat ha dut a terme, juntament amb l'Acadèmia del Cinema Català i el Clúster Audiovisual de Catalunya, la campanya 'Més Audiovisual', a través de la qual s'ha fet arribar als partits polítics un decàleg de mesures concretes i urgents per enfortir i difondre la producció audiovisual en català. A més, la Plataforma per la Llengua també treballa per sensibilitzar els joves sobre la importància del català a l'audiovisual a través de tallers de doblatge, xarxes socials o videoclips, entre d'altres.