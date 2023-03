Miquel Brunet conversarà amb Pere Estelrich sobre la creació musical a la UIB

El Servei d’Activitats Culturals de la UIB ha organitzat un cicle de converses amb compositors de les Illes Balears amb l’objectiu de fomentar el coneixement de la producció musical de l’arxipèlag i valorar-ne els autors. Aquest cicle oferirà un diàleg entre sis compositors: Antoni Parera Fons, Antoni Mairata, Mercè Pons, Miquel Brunet, Joan Valent i Josep Prohens, amb un expert convidat per cada un.

Les converses es duen a terme a l’Aula Joan Maria Thomàs de Sa Riera entre el 24 de novembre de 2022 al 24 de maig de 2023. Les converses són moderades per Joan Company, director de la Partituroteca i del Centre de Documentació Musical, i tenen el suport del Consell de Mallorca.

Aquest dimecres, 15 de març, a les 19 hores, és el torn del compositor Miquel Brunet, qui conversarà amb el musicòleg i periodista Pere Estelrich.

Aquesta activitat forma part de l’acció de la Partituroteca i Centre de Documentació Musical de la UIB, un centre de recerca, recepció i difusió de tot tipus de documentació musical, monografies, publicacions periòdiques, enregistraments sonors, partitures, etc., amb especial referència a la producció de les Illes Balears. Té com a finalitat donar suport a estudiants, professionals i qualsevol persona interessada en la música, en la cerca de documentació musical, a més de ser un referent informatiu i documental per a la nostra comunitat potenciant la difusió del seu fons.