Les dones viatgeres són les protagonistes de les Rutes WoW d'enguany

La Fundació Mallorca Literària ha presentat aquest dilluns la nova programació anual de les Rutes WoW, que tendrà com a fil conductor les cròniques de viatges. El projecte Mallorca WoW és una iniciativa de Mallorca Literària que, any rere any, planteja una proposta variada de rutes literàries a través del patrimoni natural i cultural de l'illa.

L'edició d'enguany inclou 14 rutes guiades des del 18 de març fins al 18 de novembre, per a descobrir autores com George Sand, Margaret d'Este, Gertrude Stein, Antònia Vicens, Montserrat Roig o Nary Stuart Boyd. El guiatge de les rutes és a càrrec de Joan Carles Palos, Tomàs Vibot, Jaume-Bernat Adrover, Tomeu Canyelles, Biel Vives i Eduard Moyà, entre d'altres. Algunes de les rutes estaran dramatitzades i d'altres inclouran recitals poètics.

Les dues primeres rutes estan dedicades a descobrir qui eren aquestes viatgeres i quina ha estat la seva petjada a Mallorca. La primera serà dissabte, 18 de març, a Valldemossa, a càrrec de Joan Carles Palos, per a aprofundir en la figura de George Sand. El dissabte 1r d'abril, Jaume- Bernat Adrover, autor del llibre Dones viatgeres a Mallorca (segles XIX-XX), guiarà un itinerari per Palma dedicat a les primeres dones que es varen aventurar a descobrir la nostra illa. No hi faltaran Margaret d'Este, Ada Harrison o Hètène Choussat.

A continuació se succeiran una dotzena més de rutes per a recórrer Mallorca de cap a cap. Amb recitals poètics, passejades dramatitzades i molta literatura.

Dones viatgeres

L'arribada de George Sand a Palma a bord d'El Mallorquín, conegut com Es Pagés, dia 8 de novembre de 1838, juntament amb Frederic Chopin, els seus fills i la seva serventa, va incentivar el viatge d'altres dones a la descoberta de Mallorca, fins a aquell moment una perfecta desconeguda. Varen ser les primeres viatgeres que varen donar a conèixer l'illa al món occidental, que va esdevenir tot un descobriment.

Aurore Dupin, escriptora valenta, lliure i polèmica alhora, va decidir vestir-se d'home i emprar un pseudònim masculí per publicar, inclús per a la seva correspondència. La seva obra Un Hiver à Majorque (1841) és un llibre per endinsar-nos en el pensament crític i romàntic, tibant no poques vegades, i en l'observació d'una estrangera il·lustrada.

Viatjar per plaer no va ser una activitat habitual fins al segle XIX, i menys encara entre les dones, que emprengueren aquestes primeres expedicions, quasi sempre acompanyades dels seus marits o amb amigues. Aquestes pioneres especialitzades en literatura de viatges van escriure diaris i impressions dels recorreguts per Mallorca. I varen fotografiar l'illa, els seus racons i el seu folklore, com en el cas de R. N. King, que acompanyava la seva filla Margaret d'Este. En el mític A Mallorca amb una càmera (1906) capturen, en paraula i imatge, una illa a punt de desaparèixer.

Mallorca WoW

El projecte WoW Mallorca ofereix connectar amb les fites que descriuen els principals elements de patrimoni cultural, material i immaterial, que hi ha a l'illa. És una eina al servei de la descoberta de l'entorn per a identificar i conèixer millor el nostre patrimoni; per a explorar itineraris al territori sobre literatura, llegenda, paisatge i cultura.