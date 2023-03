El Teatre Principal de Palma programa dues obres sobre la figura de Joan March

El Teatre Principal de Palma oferirà aquesta setmana dues obres de teatre que tracten sobre la figura del financer i empresari Joan March i que ofereixen una visió complementària sobre un dels personatges cabdals dins la Mallorca i l'Europa del segle XX. Es tracta de Reis del món, un muntatge teatral basat en la novel·la homònima de Sebastià Alzamora, i La Fundació, un text de Salvador Oliva, per la companyia de teatre La Impaciència.

Reis del món és una producció pròpia del Teatre Principal dirigida per José Martret, i que està interpretada per Toni Gomila, Blai Llopis, Jordi Figueras i Carme Conesa. A més, compta amb la música i espai sonor de Jaume Manresa, l'escenografia de Rafel Lladó i el vestuari de Maria Miró.

A la presentació dels dos espectacles, Bel Busquets, vicepresidenta del Consell de Mallorca i consellera executiva de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística, ha destacat la gran acollida que han tengut els dos títols entre el públic mallorquí i també la solidesa i la qualitat d'aquestes dues propostes teatrals.

El director del Teatre Principal, Josep R. Cerdà, ha explicat l'origen d'aquesta doble programació contant que «quan va arribar proposta de La Fundació, ja existia el projecte de Reis del món. Però en comptes de veure com una nosa el fet de tenir dues obres que parlen del mateix, vàrem pensar tot el contrari. Si als creadors teatrals els interessa la figura de Joan March això és perquè té una rellevància pública important. I un teatre públic té l'obligació d'acollir aquests tipus de debats, que són tant culturals com polítics».

Durant la presentació del muntatge, Jose Martret ha destacat el doble repte que suposa «traslladar les 600 pàgines del llibre de Sebastià Alzamora a una obra teatral que no superarà les dues hores... i després trobar el lloc en el qual situar els personatges. Del primer es va encarregar Josep Maria Miró que va desestructurar la novel·la i va fer un treball d'enginyeria presentant en paral·lel la vida dels dos protagonistes. Per a la situació dels personatges veient imatges de la guerra d'Ucraïna vérem una destruïda per les bombes. Aquí situu a March enmig de la destrucció».

Reis del món és una obra que parla de Joan March i de la relació que va tenir amb un altre personatge, nascut també a Santa Margalida, Joan Mascaró, intel·lectual que finà el 1987 i que és conegut per apropar a la cultura europea la cultura hinduista i la seva literatura. March i Mascaró, dos personatges reals i antagònics, es troben a principis dels anys 50. Els diners i el poder enfront de la recerca de la bellesa i la bondat. El financer i contrabandista Joan March treballà compulsivament en els seus negocis, i es convertí en un dels homes més rics i poderosos del seu temps. Era capaç de fer caure governs, i de posar condicions a Franco o a Churchill. Mentrestant, Joan Mascaró va ser principal traductor i divulgador del pensament místic hindú a la cultura occidental, referent (entre altres) dels Beatles, que li dedicaren la cançó The Inner Light. Fins a 20 anys de la seva vida els dedicà a traduir un poema hindú: Bhagavad Gita.

Reis del món s'estrenarà dijous, 16 de març, a les 20 hores i se'n representaran tres funcions més: divendres, 17, i dissabte, 18, a les 20 hores, i el diumenge, 19, a les 18 hores.

Per part seva, La Fundació és una obra centrada en la figura de Joan March i tot l'imperi financer i empresarial creat al voltant del personatge. El muntatge teatral està dirigit per Luis Venegas i compta amb la interpretació de Carme Serna, Rodo Gener, Xavi Núñez i el mateix autor, Salvador Oliva, que es va basar en estudis de l'historiador Miquel Cruz per fer-ne la dramatúrgia. De fet, La Fundació narra com la Fundació March contracta un historiador, de clara ideologia esquerrana, per escriure la seva història. «A partir d'aquí comença el joc on es barregen l'ètica, la veritat, les pors», ha explicat Salvador Oliva, que ha afegit que sols ha fet una funció de La Fundació, la de l'estrena el passat novembre.