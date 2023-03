'Les beguines mallorquines a la tardor medieval', propera conferència del Dilluns de l'Obra

L'Obra Cultural Balear (OCB) de Manacor dedica les conferències dels Dilluns de l'Obra del mes de març al món de la dona. Continuen aquest cicle amb Maria Barceló Crespí, que oferirà la conferència 'Les beguines mallorquines a la tardor medieval', que tendrà lloc al Teatre La Fornal, el proper dilluns, 20 de març, a les 20 hores.

La conferència de Maria Barceló es referirà al fet que, malgrat entre els estudis dedicats al món religiós femení hi abunden, sobretot, aquells que es dirigeixen cap a l'anàlisi de caire conventual, caracteritzat pel respecte i el no qüestionament del sistema ideològic configurat per l'Església, això no obstant, de manera paral·lela a tota línia oficial, es desenvoluparen moviments alternatius que s'allunyaren de les normes establertes per la jerarquia eclesiàstica. Fou el cas dels beguinatges i beateris, nous centres d'espiritualitat femenina no sotmesos a normatives oficials, on les dones laiques podien manifestar de manera més lliure i espontània la seva religiositat.

Maria Barceló Crespí és catedràtica d’Història Medieval a la Universitat de les Illes Balears, llicenciada en Filosofia i Lletres, secció Història, per la Universitat de Barcelona (1975)i Doctora en Història Medieval per la Universitat de les Illes Balears (1982), amb el títol extraordinari de Doctorat (1984).