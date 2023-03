'Què hem fet amb l’autonomia?' Un llibre clau per a un debat imprescindible

Aquest dimecres es celebra el 40è aniversari de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears. Fa poques setmanes l'Editorial Documenta Balear ha publicat un llibre de Bartomeu Colom i Pastor, titulat 'Què hem fet amb l’autonomia? Balanç crític (1983-2023)' que és una eina útil per afrontar l'imprescindible debat de quin estatus polític necessiten les Illes Balears per progressar col·lectivament durant els propers anys.

El llibre

En aquesta obra, Bartomeu Colom fa un balanç crític dels quaranta anys d’autonomia de les Illes Balears. L’anàlisi de l’autonomia balear se sol fer des d’un punt de vista jurídic, sense tenir en compte que es tracta d’una qüestió eminentment política, ni la dinàmica interna de la societat illenca, poc cohesionada, amb escassa consciència nacional, amb baixa autoestima, i que no acaba de creure’s l’autonomia.

La majoria del cos social, que és molt individualista i té en poca estima la cosa pública i els elements comuns (territori, llengua, cultura, ensenyament, mitjans de comunicació, identitat, finançament autonòmic...), ha contemplat amb indiferència o perplexitat, i en tot cas amb poc entusiasme o passivitat, l’autonomia, no tan sols des del vessant cultural, sinó també des del vessant econòmic. Aquests factors han debilitat les Illes Balears davant l’Estat, que no s’han sabut fer valer dins l’Estat de les autonomies.

L'autor

Bartomeu Colom i Pastor (Sóller, 1951) és professor titular de dret administratiu de la Universitat de les Illes Balears i advocat. Doctor en dret per la Universitat de Barcelona (1977) amb la tesi L’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears (Barcelona,1978). És especialista en l’organització política administrativa dels arxipèlags i ha publicat diversos treballs sobre drets fonamentals, dret autonòmic, dret lingüístic i dret urbanístic, entre els quals destaquen els llibres El derecho de petición (Madrid, 1997 ), dins aquesta mateixa col·lecció: Les institucions públiques a les Balears (1977-1998) (1998), Veinticinco años de autonomía balear. Estudios jurídicos sobre el autogobierno (1977-2000) (Madrid, 2001) i Les claus polítiques del procés autonòmic balear (Palma, 2004) i Els estatuts d'autonomia de les illes Balears, (2009).