Neix 'Apunts de llengua', la plataforma multimèdia d'À Punt per a l’aprenentatge del català

La consellera d'Educació, Cultura i Esport del País Valencià, Raquel Tamarit, ha presentat, junt amb la presidenta de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, Mar Iglesias, el portal multimèdia ‘Apunts de llengua’, centrat a donar suport a l’aprenentatge del català.

Aquesta plataforma de servei públic a la ciutadana s'ha activat amb motiu de la celebració del Dia Internacional de la Llengua Materna, i ha sigut possible gràcies a la col·laboració entre la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport i la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació.

Segons la consellera, Raquel Tamarit, «totes les societats que s’estimen la llengua pròpia compten amb recursos facilitadors per a potenciar aquesta llengua. Si el sistema educatiu o tindre una tele i una ràdio públiques en valencià són coses fonamentals, disposar de potents plataformes multimèdia d’aprenentatge complementàries com ‘Apunts de llengua’, també».

Tamarit ha afegit: «Ens hem d’adaptar a les necessitats de la gent en la seua aventura d’acostar-se al valencià, usar-lo, practicar-lo i perfeccionar-lo. Per això, ‘Apunts de llengua’ és un recurs al qual cadascú li trau el partit que necessita segons la seua circumstància. Volem que siga d’utilitat per a afavorir aquesta experiència meravellosa que és conéixer la llengua d’on vius».

La presidenta de la Corporació, Mar Iglesias, ha remarcat que «estem il·lusionats amb aquest projecte que hem posat en marxa en col·laboració amb la Conselleria d’Educació i que esperem que resulte profitós per a la ciutadania. Som conscients que els mitjans de comunicació públics tenim com a missió la difusió de la nostra llengua, i amb aquesta nova plataforma volem, a més, ser una eina útil per a l’aprenentatge».

El projecte ha estat testat per professors de català de centres educatius, escoles d’adults i escoles oficials d’idiomes durant uns mesos abans del seu llançament públic.

El funcionament d’aquest portal d’acompanyament i reforç a l’aprenentatge de la llengua està destinat a qualsevol persona que vulgui aprendre o millorar el seu català de manera diferent, independentment del seu domini de la llengua.

A més, és una eina perfecta per a complementar l’ensenyament i aprenentatge per al professorat de català, tant d’escoles i instituts com d’EOI i escoles d’adults. Els productes transmèdia esdevenen recursos educatius per a ajudar a consolidar els continguts que s’aprenen en les aules, gràcies a un suport audiovisual atractiu, variat, modern, actual i interactiu.

'Apunts de llengua'

Quan s’accedeix al portal, cada persona pot seleccionar el seu itinerari triant un nivell de llengua: principiant, que correspon als nivells A1 i A2 de certificació oficial; intermedi, al qual corresponen els nivells oficials de B1 i B2, i superior, que correspon als nivells C1 i C2 quan es cursa una llengua. En cada grup dels nivells hi ha els apartats referits a la gramàtica, el vocabulari, la comprensió i una prova de nivell.

A més de visualitzar vídeos i escoltar àudios, permet la realització d’activitats digitals autocorrectives, proves diagnòstiques i l’aprenentatge basat en activitats lúdiques.

Quant al format dels recursos pedagògics, l’estratègia digital de la plataforma multimèdia cerca que l’experiència de l’audiència no siga merament passiva, sinó que s’hi fomenti la interacció amb activitats lúdiques d’utilitat per a l’aprenentatge. Actualment té 700 activitats de formats diversos, majoritàriament digitals.

Així mateix, ‘Apunts de llengua’ inclou un microespai anomenat ‘El Rebost’, en què es publiquen diàriament articles d’actualitat relacionats amb la llengua, novetats bibliogràfiques d’editorials valencianes i agendes culturals.

El públic infantil compta amb una secció pròpia anomenada ‘La Colla’, amb material específic.