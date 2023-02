Publiquen el primer estudi sobre Palma en temps de la Guerra Civil

L’editorial Illa acaba de treure a la llum una història de la Guerra Civil a Palma realitzada pel doctor en Història Antoni Vidal Nicolau. És el primer estudi concret de la Guerra a la capital. Alguns dels fets que s’hi narren són coneguts, però n’hi ha d’altres que és la primera vegada que es posen sobre la taula. D’aquesta manera, l’obra serveix per a oferir una visió completa del que succeí a Ciutat entre 1936 i 1939. Per exemple, en ella s’hi recullen els episodis més rellevants com els intents de resistència al cop d’estat, la vaga general, el desembarcament de Bayo i els afectes sobre Palma, els bombardejos de 1937, la presència estrangera, entre d’altres.

També hi destaca el capítol sobre la repressió on hi ha una breu biografia de tots els assassinats que es produïren a Ciutat. En total, l’historiador Antoni Vidal n’ha comptabilitzat 161. Vidal s’ha valgut de les causes judicials custodiades als arxius militars, però també d’altres estudis fonamentals com els de Llorenç Capellà, entre d’altres.

En el llibre també s’hi retraten els principals dirigents del Front Popular, alguns assassinats però d’altres pogueren salvar la seva vida i exiliar-se. També repassa la repressió dels militars o forces de seguretat desafectes al règim. A més, s’hi dediquen apartats especials sobre la repressió a l’ensenyament i contra les dones amb els casos més coneguts d’Aurora Picornell i les Roges del Molinar o Pilar Sánchez, però també amb casos de dones anònimes que patiren represàlies. Completen l’estudi un capítol dedicat a les presons que hi hagué a Palma i una relació de gent que estigué amagada per esquivar la mort.

Es tracta, en fi, d’una obra que explica la Guerra Civil amb noves fonts i noves mirades que, per primera vegada, se centra en Palma, el centre neuràlgic del cop d’estat a Mallorca i el centre d’operacions de la gran repressió posterior.

L'obra es presentarà aquest dijous, 23 de febrer, a les 19 hores a la Biblioteca de Cort.