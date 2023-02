La gran poeta euskaldun Castillo Suarez presentarà la traducció al català d'un llibre seu a Sencelles, Palma, València i Barcelona

La gran poeta euskaldun Castillo Suarez visita Mallorca on presentarà el seu llibre traduït al català per Jaume Gelabert González, 'Permanència', a Sencelles i Palma.

També el presentarà a València i Barcelona.

Publicat en la col·lecció 31 D - Magatzem Can Toni de Documenta Balear, 'Permanència' és un tractat poètic sobre la botànica de l'amor, amb espècies primitives i espècies invasores.

Permanència es teixeix des d’una nostàlgia radicalment valenta amb la punyida delicada del floc de neu, des del traç d’algú que escriu amb una marca rosa al pit i que afirma el seu cos obert que estima: «perdre tant / porta irremissiblement la victòria», diu la veu poètica de Castillo Suárez fregant el bell mig del camí que s’enfila per «Empelts», «Entramats Krainer», «Rescloses enderrocades» i «Pastors elèctrics».

Castillo Suarez Garcia

Va néixer a Altsasu el 1976 i viu a Arbizu. Llicenciada en filologia basca, treballa com a tècnica d'èuscar en l’Administració local. És acadèmica corresponent de la Reial Acadèmia de la Llengua Basca-Euskaltzaindia. Els darrers anys, a més de diversos volums de literatura infantil i articles d’opinió, aquesta escriptora navarresa, que només escriu en èuscar, ha publicat un bon nombre de llibres de poesia, pels quals és reconeguda i ha guanyat diversos premis literaris. Actualment, governa el blog de literatura Iparraldeko neska (‘L’al·lota del País del Nord’). Aquest llibre de poemes, publicat originàriament en èuscar, és Irautera (Elkar, 2019); també s’ha publicat en gallec traduït per Isaac Xubín: Permanencia (Laiovento, 2021), i aviat s’editarà en castellà per l’editorial Bartleby i traduït per Fernando Rey. El seu darrer treball és el recull de poesia Elurra elurraren gainean (Egilea editore, 2021).

Les presentacions seran:

Divendres, 17 de febrer, a les 19.30 hores, a Can Garau (Sencelles) amb la intervenció de l'autora i el traductor.

Dissabte, 18 de febrer a les 12 hores, a Can Alcover (Palma) a càrrec de l'autora, el traductor i Antònia Vicens.

Dilluns, 20 de febrer de 2023 a les 19.30 - Octubre, Centre de Cultura Contemporània amb Castillo Suarez Garcia i Maria Josep Escrivà.

Dimarts, 21 de febrer de 2023 a les 19.00. Espai Mallorca. Plaça de Vicenç Martorell, 1, Barcelona. Amb l'autora i Anna Gas.