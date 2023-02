Neix CRUI, un col·lectiu autogestionat per a recuperar espais per a la música en català als carrers de Palma

CRUI és un nou col·lectiu autogestionat format per persones que comparteixen la necessitat de generar i recuperar espais per a la música i la cultura als carrers de Palma.

Com expliquen, en els darrers anys hi ha hagut una important pèrdua d’espais col·lectius i de trobada a la ciutat. «Uns espais que són clau per a fer xarxa, relacionar-nos d’igual a igual i crear projectes de caràcter popular. Perquè no entenem la cultura com un simple bé de consum, sinó com un procés de creació i d’interacció col·lectiva, que permet expressar-nos com a individus i també com a part d’un grup», han remarcat.

Per aquest motiu, creuen necessari «resignificar» els espais públics per a convertir-los en punts de trobada i de generació de cultura: «Volem recuperar aquells espais que el creixement turístic desmesurat i la gentrificació ens han pres. I volem crear nous espais de cultura i transformació, descobrint indrets on mai no ens hauríem imaginat un equip de so i un grup tocant música en directe».

Recuperar i transformar espais amb una aposta per la música en català

Segons han apuntat, volen ser un altaveu per a músics i grups, «per a donar suport a la creació, la innovació i la qualitat que germinen a la nostra terra».

Per a això, organitzaran concerts i esdeveniments culturals als carrers de Palma: «Volem transformar qualsevol racó de la ciutat en un escenari per als grups locals i la música en la nostra llengua». L’objectiu, com remarquen, és «donar vida a una ciutat cada vegada més venuda al turisme, amb activitats a espais poc convencionals, descentralitzats i sempre a l’aire lliure».

La primera activitat serà la presentació de CRUI, el proper dissabte, 18 de febrer, a la plaça Quadrado. Hi tocaran Mar Grimalt, ORA i Salses i hi punxarà dj buarns.