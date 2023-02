Moixa Mental presenta el seu segon aplec en paper a Palma, Felanitx i Montuïri

El col·lectiu d’acció creativa Moixa Mental presenta la segona entrega del seu aplec trimestral després de «l’èxit aclaparador del primer». El col·lectiu, format l’any passat, «està constituït per creadors i creadores que decidiren construir elles mateixes l’espai que trobaven a faltar en l’àmbit, un espai des d’on compartir el seu art», expliquen.

En aquest segon volum s'hi pot trobar un recull de les nombroses publicacions que durant aquests passats tres mesos els components i col·laboradors del grup d’acció creativa han anat publicant a la seva pàgina web.

Des del col·lectiu justifiquen l'aparició d'aquest nou recull: «Per què un aplec en paper quan tot està a la web? Aquest primer trimestral de l’any, el pots compartir fàcilment, no necessites que l’altra persona tengui cap dispositiu, fins i tot, oh sorpresa, li pots passar per davall la taula».

La primera data és aquest proper dijous, 16 de febrer, al Bar Flexas a Ciutat, el 4 de març serà a Can Moix, Felanitx i el 18 de març a Cas Retratista, Montuïri. Trobareu més informació a l’enllaç: https://moixamental.cat/dates