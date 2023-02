El Gall de Sa Plaça 2023 reconeixerà la trajectòria de la periodista Margalida Solivellas

Després de cinc anys sense lliurar aquest guardó que Sa Plaça concedeix cada dos anys, la revista torna a reactivar el premi amb aquest reconeixement a la periodista Margalida Solivellas per la seva trajectòria professional. L’acte es farà dissabte, 11 de febrer, al Museu de can Planes de sa Pobla.

Solivellas es va jubilar el passat setembre, després de de 36 anys com a corresponsal de la TV3 a les Illes Balears.



L’entrega del Gall de Sa Plaça és una distinció que fa la revista a personatges que han destacat al llarg dels anys per la seva trajectòria professional, cultural o que han mantengut una especial atenció entre la població en moments determinats. Així la revista ha atorgat, des del 2004, setze Galls elaborats per l’artista alcudienc Jaume Poma. Els guardonats han estat Antònia Frau (antiautovia Inca-Manacor), Malen Estrany (joves polítiques), Biel Frontera, Joan Payeras, Biel Bergas i Joan Pons (corresponsals de premsa amb més de 25 anys de trajectòria), Diari de Balears (difusió en català), Mateu J. Florit, s’Estel de Mallorca, Apa’s Alcúdia, (lluita per aconseguir un institut), Pere Horrach (fiscal anticorrupció), Festival de Pollença i Festival de Jazz de sa Pobla, Mateu Xurí (glosadors), Assamblea de Docents (lluita per l’educació), Bartomeu Mestre (Comissió Civica del Tricentenari 1715-2015) i Antoni Torrens (activista cultural).