150è aniversari de la Primera República Espanyola a Mallorca

Aquest febrer se celebra el 150è aniversari de la proclamació de la Primera República Espanyola (1873). Per aquest motiu, s'han organitzat dos actes, un d'ells és la presentació del llibre L'arbre de les llibertats. Republicanisme als Països Catalans de Xavier Calafat, Ivan Montemayor, Albert Portillo i Eloi Gummnà. Amb pròleg de Xavier Domènechi i epíleg de Catalina Martorell.

La presentació serà el divendres 17 de febrer a l'Espai Suscultura de Palma i es comptarà amb els autors Xavier Calafat, Ivan Montemayor i l'historiador Joan Pau Jordà.

Per altra banda, el dissabte 11 de febrer es durà a terme una ruta històrica per la Palma republicana de la mà de la historiadora Catalina Martorell.

L’arbre de les llibertats. Republicanisme als Països Catalans

És l'obra que acaba de sortir a la llum de la mà d'Illa Edicions. En aquest llibre, els joves investigadors Albert Portillo, Xavier Calafat, Ivan Montemayor i Eloi Gummà reflexionen sobre la història del republicanisme a Catalunya, Mallorca i el País Valencià. Des de la seva formació com a politòlegs i historiadors, analitzen les arrels republicanes en els territoris de parla catalana i l’anhel de constituir un estat federal. L’obra estudia diferents moments de la història, des de les Germanies fins a la Transició Democràtica. S'hi recuperen capítols del republicanisme de caire catalanista, però també trajectòries i personatges del republicanisme hispà amb molt d’èxit en territoris com València o Barcelona. Com és el cas de Vicente Blasco Ibañez o Alejandro Lerroux, respectivament.

En el cas de Mallorca, narra les grans figures del republicanisme mallorquí, com Antoni Villalonga Pérez, Miquel Quetglas Bauzà, Gabriel Alomar Villalonga o Emili Darder Cànaves. També parla del paper destacat del republicanisme en èpoques efervescents com el Sexenni Democràtic (1868-1874) o la Segona República (1931-1936).

Com explica al pròleg el professor Xavier Domènech, el fil republicà és un fil roig. Republicanisme, democràcia, sindicalisme i socialisme formaven un mateix espai del qual emergiren els primers intents contemporanis d’articulació sobirana i federalista o confederal, tant de Catalunya com del País Valencià i de Mallorca.