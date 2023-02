BOC torna als escenaris aquest 2023. Els mags illencs de l'art d'explicar històries amb cançons sense lletra tornen als escenaris. Quasi quatre anys hem hagut d'esperar per a un dels retorns més desitjats de l'escena folk més alternativa.

Aquest mes d'abril tornen amb dues dates per a marcar al calendari: dissabte 22 d'abril a Palma, serà a Ses Voltes dins del PalmaFolk; i diumenge 30 d'abril a Inca, al Quarter General Luque, dins el Satèl·lit Fest, juntament amb artistes com Els Amics de les Arts, Cesk Freixas i grups de l'escena illenca com O-ERRA, Pèl de Gall o Amulet.

BOC neix a mitjans de l'any 2009, amb una idea eclèctica i amb ganes de plasmar totes les vivències dels seus components a partir dels instruments tradicionals de Mallorca. El grup mallorquí fa folk amb influències d'arreu del món, i tot enfocat a la nova creació, mesclant una base harmònica amb contrapunt i harmonies modernes i amb la important influència del hardcore, new age, metal, ska, etc. La proposta tan eclèctica com cuidada que Joan Frontera Luna (creador i compositor) plasma, juntament amb les aportacions de la resta d'integrants, és un viatge al voltant del món a partir d'instruments tradicionals de Mallorca.

Després de més de 10 anys de música, tres discs i fer gires per tot Europa, aquest 2023, BOC torna per a engrescar el públic i fer-lo ballar.