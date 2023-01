Trenta anys sense Josep Maria Llompart

La Institució Francesc de B. Moll i la Nova Editorial Moll reten homenatge a la figura de Josep Maria Llompart, de qui aquest dissabte, 28 de gener, es commemoren trenta anys del seu decés. Llompart, escriptor, erudit i activista per la llengua i la cultura catalanes, fou director literari de l’editorial Moll, a la qual va publicar poesia, traduccions i estudis sobre literatura. Coincidint amb la seva incorporació, Francesc de B. Moll va crear la mítica col·lecció 'Balenguera de poesia', el primer títol de la qual va ser 'Poemes de Mondragó', un dels títols més destacats del mateix Llompart.

La densa trajectòria de Llompart inclou la seva feina a la revista 'Papeles de Son Armadans', la docència i l’impuls i participació a iniciatives cíviques i culturals. Fou president de l'Obra Cultural Balear, de la Federació Llull i de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana. El 1982 va rebre el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes i la Creu de Sant Jordi. És Fill Il·lustre de Palma i de Mallorca.

Josep Maria Llompart va ser un referent cívic indiscutible de la llengua catalana i el país a Mallorca, des dels anys setanta fins al seu traspàs. Va rebre un sentit homenatge popular ('Gràcies, Llompart') que va comportar que se li dedicassin espais de memòria: sengles places a Palma i Santa Maria del Camí; carrers a Inca, Manacor, Sant Llorenç des Cardassar, sa Pobla i Marratxí; un parc a Vilafranca de Bonany; i a la capital mallorquina un institut d’ensenyament i dues plaques, a la casa on va néixer, a una travessia del carrer dels Oms, i a la casa on va viure amb la seva dona, Encarna Vinyes, a la barriada de Bons Aires. El Parlament va acollir la capella ardent per al seu darrer comiat.

Actualment es pot visitar, a la planta baixa de l’Ajuntament de Palma, una exposició conjunta dedicada a Llompart i a Francesc de Borja Moll. De Moll es compleixen enguany 120 anys del seu naixement, el 1903.