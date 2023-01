El mallorquí Antoni Roca guanya el Premi Memorial Agustí Vehí Vila de Tiana amb la novel·la policíaca 'Viena 1912'

L'escriptor mallorquí Antoni Roca ha guanyat el Premi Memorial Agustí Vehí Vila de Tiana en la seva desena edició per l'obra 'Viena 1912', una novel·la policíaca de caire històric, ambientada l'any 1912 a la capital austríaca.

L'obra està protagonitzada per Efraim Zimmermann, un periodista que, amb l'ajut de la brigada criminal, mira de resoldre una sèrie d'homicidis en una urbs a les portes de patir l'esclat de la Primera Guerra Mundial.

El premi s'ha anunciat aquest divendres durant el actes d'inauguració del Tiana Negra 2023. El jurat del premi format per Àlex Martín, Anna Maria Villalonga i Lluís Llort han decidit premiar l'obra d'Antoni Roca per sobre de la resta d'originals presentats al premi, precisament per la seva «originalitat i qualitat». Enguany el premi ha rebut 37 originals i la qualitat d'aquests ha estat bona.

Antoni Roca va néixer a Palma el 1956. Va estudiar magisteri i va impartir classes de llengua catalana i literatura a secundària durant gran part de la seva vida. Col·laborador habitual de les revistes 'Felanitx' i 'Pòrtula', l'any 1985 va rebre el premi de periodisme de l'associació Premsa Forana de Mallorca. És coautor de les novel·les per a infants i joves 'Sara en el Món Conegut' (1994) i 'Jambo, Kumi' (1996); i per a adults, '30 dies, una vida' (1999) i 'Territori amortitzat' (2001). Amb 'Fotografia en blanc i negre', la seva primera novel·la en solitari, ha guanyat el XXII Premi 25 d'abril de narrativa de la Vila de Benissa 2003.