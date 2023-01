L'Ajuntament de Palma lliura els Premis Ciutat de Palma en una emotiva cerimònia

El batle de Palma, José Hila, ha apel·lat aquest divendres a la cultura com a «part fonamental de la transformació de Palma», durant el seu discurs en els Premis Ciutat de Palma celebrats en el Teatre Principal per Sant Sebastià.

En la gala, dirigida per Núria Abad i presentada per l'actriu Caterina Alorda, s'han lliurat els premis de totes les categories excepte les de novel·la i gastronomia, que han quedat desertes.

Els espectadors han pogut gaudir d'actuacions musicals de la cantant Aina Tramullas i de la companyia de dansa Eulàlia Bergadà, que han fet gaudir als presents amb el seu espectacle 'Opening for a Cultural Heartbeat', una mescla de dansa, música electrònica, paraula i cant.

En la seva intervenció, Hila ha fet una crida als poders públics a contribuir per a fer la cultura «accessible a tothom», advocant per la descentralització perquè «Palma va més enllà del centre, Palma són els seus barris i pobles».

Així, el batle ha assenyalat que «és vital tenir programació estable tots els mesos de l'any» i «promoure la cultura en totes les seves formes». A més, Hila ha emmarcat el paper de la cultura davant l'emergència climàtica com a guia per a «obrir els ulls a una realitat» que es vol canviar. També l'ha lligat al feminisme, la diversitat i el diàleg: «No crec en la crispació ni el soroll, crec en una gestió serena i tranquil·la, de proximitat», ha dit.

Per part seva, el regidor de Cultura i Benestar Social, Antoni Noguera, ha reivindicat que «la cultura ha de posar a les persones primer i que ha de ser accessible, diversa, descentralitzada, i ha de crear xarxes».

«Aquest ha estat el concepte que hem treballat durant aquesta última part de la legislatura i el que ens dona impuls per a continuar treballant en la recuperació del sector cultural i crear un futur sostenible, divers, resilient i pròsper», ha declarat el regidor.

Els premiats

'Ecogrames', de Jorge Fernández Gonzalo, s'ha alçat amb el Premi Ciutat de Palma Joan Alcover de Poesia; el premi Sant Pere de Música ha estat per a 'Ovella negra al Teatre Principal', amb Joan Luna, Pablo Di Salvo i Teo Salvà.

El premi Margaluz d'Arts Escèniques ha estat per a 'Highlands', de Mal Pelo i Josep Francesc Ramis Sureda; el Maria Forteza d'Audiovisuals se l'emporten el documental 'Petricor', de Victòria Morell Salom, i el curtmetratge 'I aquest és el meu cos', de Concha Vidal.

Amb el Premi Ciutat de Palma de còmic s'ha guardonat a 'Lo flamenco', de Nathalie Bellón Hallu; i amb el premi Miquel dels Sants Oliver de Periodisme, el reportatge sobre assistència sexual i discapacitat, de la periodista Alba Tarragó Bosch (Ara Balears).

Finalment, el premi de recerca Montserrat Casas reconeix un treball d'Ariana Domínguez García sobre el valor sociocultural i econòmic de les dones vinculades a la comercialització de peix, i el premi Antoni Gelabert d'Arts visuals se l'emporten Patricia Gómez i María Jesús González per 'Habeas corpus, 2011'.

El Premi Ciutat de Palma Llorenç Villalonga de Novel·la, dotat amb 26.000 euros -el premi més important en quantia-, ha quedat desert, així com el premi Caty Juan de Corral de Gastronomia, dotat també amb 3.000 euros.

Sobre aquest últim, el jurat considera que els projectes presentats no estan «prou argumentats» i que «falta contingut per a poder fer una valoració correcta» amb un premi d'aquest tipus. Per això, el jurat ha animat als sectors vinculats a gastronomia a treballar «en la seva recuperació, divulgació i evolució».