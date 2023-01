El Teatre Principal d’Inca presenta la nova temporada centrada en arribar al públic popular i en proporcionar experiències

El Teatre Principal d’Inca presenta la nova programació prevista per als mesos de gener a juny d’aquest any. Una temporada ambiciosa que inclou obres individuals i cicles propis, molt centrada en arribar al públic popular i en fer viure experiències. Miquel Àngel Raió, director del teatre, s’enfronta a aquesta nova temporada amb emoció i amb l’objectiu principal de convertir-lo en un lloc «on viure les emocions».

Sota la visió d’aquest eslògan s’ha configurat una programació adaptada als nous públics i que toca totes les vessants fent èmfasi en:

Teatre de text en català

Un total de sis espectacles produïts per companyies i/o dramaturgs de parla catalana com la Cia Meaculpa, Paul Berrondo, Jeroni Obrador i Inútil Mots.

Teatre de text en castellà

Dues obres nacionals: ‘Silencio’, protagonitzada per Blanca Portillo i dirigida per Juan Mayorga i ‘Nueva York en un poeta’, sobre Lorca de Alberto San Juan.

Mes indomable

Un nou concepte per al cicle d’espectacles dedicats a la dona que es realitzaran el mes de març. Inclou obres d’Agnés Mateus i Quim Tarrida, Las XL i María Velasco. De María Velasco destaca el hit ‘Talaré todos los hombres de sobre la faz de la tierra’, una obra de gran potència visual i amb molta acollida a nivell estatal. L’autora posarà el punt i final al cicle amb una masterclass el dia següent titulada ‘Metàfores per al final de l’espècie’.

Dies de Dansa

El teatre se centra en la dansa contemporània i en la producció de petits espectacles propis. Es converteix en un escenari on s’interpretaran diferents obres itinerants utilitzant distints espais: el hall, la sala petita, la sala gran, el pasillo del teatre, etc. A aquesta innovadora idea es suma la pausa chill, una petita pausa entre representacions on els espectadors comparteixen uns moments amb l’objectiu de seguir oferint una experiència completa. Les convocatòries estaran disponibles a la plana web del teatre.

Dies de flamenc

Cicle que reuneix tres espectacles impactants de flamenc contemporani, cadascun amb la seva pròpia visió del flamenc. Inclou la proposta d’Álvaro Sola que combina música amb imatge i sons, Los Volubles i el seu flamenc electrònic i destaca El Niño de Elche, actualment amb més de dos milions d’escoltes mensuals a plataformes digitals, amb ‘Flamenco. Mausoleo de amor, celebración y muerte’.

Debon canta Suau

Poesia i música fan tàndem en aquesta nova proposta on Toni Bujosa (compositor) i Pere Suau (poeta) musiquen aguns dels seus poemes, que son cantats per Pau Debon, cantant del grup Antònia Font.

Concerts

Formen part de la programació musical: Juno de Zahara i Martí Perarnau IV; Soledad Giménez, que celebra els seus 40 anys sobre els escenaris; el Festival Internacional de Música Barroca; el concert de l’ Orquestra Simfònica de les Illes Balears; Música de Cine, per Aina Campaner i Francesc Blanco i la Gala de Sarsuela, per Lliteres, Bibiloni, UNI i OHI, així com els concerts del Cicle de l’Orquestra de Cambra de Mallorca.

Monolingüistes

Espectacle de Lluís Piedrahita.

Circ

Dues obres de Cia Des-equilibrats i Cia Clownomadas.

Música vista

És el nou projecte del Teatre Principal d’Inca on alguns espectacles de música clàssica es projectaran, de tal manera que es podrà seguir en pantalla i veure tots els detalls del concert mentre es du a terme.