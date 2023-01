La periodista Gemma Ventura Farré guanya el Premi Josep Pla amb la novel·la de debut 'La llei de l'hivern'

La periodista i docent Gemma Ventura Farré ha guanyat el 55 Premi Josep Pla amb la seva novel·la de debut 'La llei de l'hivern', que s'ha fallat aquest divendres en un sopar literari a Barcelona.

En la novel·la, que s'havia presentat al guardó amb el títol 'Quan obri els ulls, apareixeràs' sota el pseudònim Laura Vallclara, narra com una jove vetla el seu avi amb la memòria i la imaginació com a companyia en plena solitud.

Amb un aire intimista i màgic, la novel·la de Ventura Farré (El Vendrell, 1990) parla de les persones que ja no hi són i la forma com se supleix cada absència.

Ventura Farré ha assegurat en recollir el guardó que rebre el Premi Josep Pla aquest dia de Reis significa que «la màgia existeix», i ha remarcat que escriure és confiar en aquell que t'assegura 'vés per aquí'.

L'autora ha subratllat que amb el llibre ha volgut fer un «homenatge a l'invisible», i ha agraït la paciència a la seva mare, a l'escriptor Josep Maria Espinàs i a la periodista i escriptora Eva Piquer, per l'oportunitat d'escriure en la revista digital 'Catorze'.

El Premi Josep Pla, convocat per l'editorial Destino, havia rebut en aquesta edició un total de 37 obres procedents de tot l'àmbit lingüístic catalanoparlant, i la seva dotació ha augmentat dels 6.000 als 10.000 euros.

El jurat del premi ha estat format per Laia Aguilar, Marc Artigau, Montse Barderi, Manuel Forcano i l'editora Glòria Gasch.

Manuel Vilas guanya el 79 Premi Nadal amb 'Nosotros'

L'escriptor d'Osca Manuel Vilas ha guanyat el 79 Premi Nadal, dotat amb 30.000 euros, amb la novel·la sobre l'amor i la solitud 'Nosotros', un guardó que s'ha fallat aquest divendres en un sopar literari celebrat a Barcelona.

En la novel·la, que Vilas havia presentat amb el títol 'La enamorada del viento' sota el pseudònim Emily Watson i que es publicarà l'1 de febrer, narra com la protagonista creu haver viscut l'amor, però la pèrdua del seu marit el trenca i inicia un viatge per la costa mediterrània com una manera d'invocar l'amor de la seva vida.

Vilas (Barbastre, 1962), que va ser finalista del Premi Planeta en 2019 amb 'Alegria', és llicenciat en Filologia Hispànica per la Universitat de Saragossa i és autor d'obra poètica i narrativa.

El Premi Nadal de Novel·la havia rebut enguany un total de 997 obres, la dotació econòmica del guardó ha augmentat dels 18.000 a 30.000 euros, i el jurat ha estat configurat per Alicia Giménez Bartlett, Care Santos, Lorenzo Silva, Andrés Trapiello i Emili Rosales.