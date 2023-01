'Tocar Mare' de Marta Barceló arriba a Mallorca

'Tocar Mare' és una comèdia, tan dolça com colpidora, sobre la naturalesa de l’amor incondicional, que es podrà veure el dissabte 7 de gener, a la Sala Gran del Teatre Principal de Palma, a les 20 hores, i el diumenge 8, a la Sala Principal del Teatre Principal d'Inca, a les 19 hores.

De la dramaturga mallorquina Marta Barceló, autora de l'obra 'Zona inundable', inspirada en la torrentada de Sant Llorenç, i que va ser guardonada amb el Premi Vila de Santanyí de Teatre 2022. Ara torna a Mallorca amb una peça de temàtica familiar, que més enllà de la relació biològica posa èmfasi en l'expressió emocional.

'Tocar Mare' està interpretada per l'actriu Lluïsa Castell, en el paper de mare, i per Georgina Latre, de filla, dirigida per Jordi Casanovas, i coproduïda per Velvet Events i Festival Temporada Alta 2022. És una història de pactes per escrit, de canelons de peix, de bicicletes infantils amb manillars blaus, d’àlbums familiars per omplir i d’abraçades pendents de fer.

Tracta el vincle afectiu entre dues dones: «Esperança, prejubilada, alegre i animosa, i Empar, jove directora d’una productora audiovisual. Les dues hauran de fer un viatge, pels records compartits més divertits i per les vivències personals més dures, per descobrir allò que pot posar en perill el seu vincle i allò que el pot fer enfortir».