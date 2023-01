Primer doblatge en dialecte valencià a una plataforma de contingut audiovisual

Aquest dijous Amazon Prime Video ha afegit el doblatge en valencià de la pel·lícula 'After: amor infinit', una pel·lícula exclusiva de la plataforma que compta també doblatge en català central i subtítols en català. Se n'ha fet ressò la web desdelsofa.cat, que aglutina el catàleg en català de totes les plataformes amb més de 5000 títols i 35 plataformes.

Segons afirma Àlex de la Guia, impulsor de la pàgina de difusió, aquest fet suposa una fita rellevant, ja que no només és el primer doblatge en dialecte no central que afegeix una plataforma, sinó que també n'és el primer que una plataforma produeix pròpiament. A més, cap administració pública no ha subvencionat ni contribuït econòmicament de cap altra forma per a fer possible aquest nou doblatge.

Igualment, aquest doblatge no està exempt de crítiques. Amazon Prime no tan sols no n'ha fet cap difusió, sinó que ha indexat erròniament dins el catàleg de llengües de la pel·lícula i hi apareix com a «Español (Ciudad del Vaticano)». Davant aquest aparent error tècnic, cal també romandre a l'expectativa de com l'esmena i posteriorment identifica Amazon l'idioma del doblatge, ja que podria entendre's com un qüestionament a la unitat de la llengua catalana.

Amb tot, 'Des del sofà' celebren la notícia, en demanen difusió i anuncien la campanya de micromecenatge per finançar la difusió de l'audiovisual en català a internet que han impulsat.