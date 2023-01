Aquest 2023 els Germans Martorell presenten nou projecte musical: SEDAÇ. Després de l’aturada amb el grup Al-Mayurqa des del passat mes de juny, i coincidint enguany amb el 30é aniversari de la seva primera actuació com a Germans Martorell, als escenaris del Monestir de la Real, comencen un nou projecte. Durant la seva trajectòria com a músics, han participat de manera conjunta o separada en vàries formacions musicals, nombrosos concerts, enregistraments de CDs i Dvds, Festivals i espectacles…

Ara neix SEDAÇ amb l’empenta dels Martorell i molt ben acompanyats per un grup instrumental format per: Manel Martorell: Llaüt Mandola i Arxillaüt; Pere Joan Martorell: Xeremies, Flabiol i tamborino, Flautes,… i amb la fusió d’amics músics com són Joan Florit “Bessó” de Sencelles (Flautes, Xeremies, Flabiol i tamborino; Miquel Jaume d’Alaró (Baix Elèctric); Miquel Femenies de Muro (Bateria) i Guillem Fullana de Porreres (Guitarra Eléctrica).

Tots ells experimentats músics de diferents disciplines com el folk, el rock i el jazz... passaran plegats el 'sedaç' a temes tradicionals i d’autor per a oferir «ballades ben vitenques» de ball de bot i concerts d’arrel tradicional.

L’estrena del grup serà aquesta revetla de Sant Antoni a Muro i a la revetla de Sant Sebastià a la Plaça Major de Palma, unes fites molt especials per a la formació i el seu món cultural.