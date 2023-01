Publiquen 'L’arbre de les llibertats. Republicanisme als Països Catalans', una síntesi sobre el somni republicà a les terres de parla catalana

L’arbre de les llibertats. Republicanisme als Països Catalans és l'obra que acaba de sortir a la llum de la mà d'Illa Edicions. En aquest llibre, els joves investigadors Albert Portillo, Xavier Calafat, Ivan Montemayor i Eloi Gummà reflexionen sobre la història del republicanisme a Catalunya, Mallorca i el País Valencià. Des de la seva formació com a politòlegs i historiadors, analitzen les arrels republicanes en els territoris de parla catalana i l’anhel de constituir un estat federal. L’obra estudia diferents moments de la història, des de les Germanies fins a la Transició Democràtica. S'hi recuperen capítols del republicanisme de caire catalanista, però també trajectòries i personatges del republicanisme hispà amb molt d’èxit en territoris com València o Barcelona. Com és el cas de Vicente Blasco Ibañez o Alejandro Lerroux, respectivament.

En el cas de Mallorca, narra les grans figures del republicanisme mallorquí, com Antoni Villalonga Pérez, Miquel Quetglas Bauzà, Gabriel Alomar Villalonga o Emili Darder Cànaves. També parla del paper destacat del republicanisme en èpoques efervescents com el Sexenni Democràtic (1868-1874) o la Segona República (1931-1936).

Com explica al pròleg el professor Xavier Domènech, el fil republicà és un fil roig. Republicanisme, democràcia, sindicalisme i socialisme formaven un mateix espai del qual emergiren els primers intents contemporanis d’articulació sobirana i federalista o confederal, tant de Catalunya com del País Valencià i de Mallorca.

Aquest febrer de 2023 se celebra el 150è aniversari de la proclamació de la Primera República (1873) i, a través d’aquesta síntesi ens podem apropar als ideals polítics republicans i conèixer-ne la seva implantació al nostre territori.