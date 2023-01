Més de 2.300 persones participen a les visites teatralitzades, rutes i activitats culturals per la Diada de Mallorca

En total 2.356 persones han assistit a les activitats per a tots els públics organitzades pel Consell de Mallorca amb motiu de la Diada 2022. Una xifra molt superior a la de l'any anterior que varen participar 1.000 persones. En aquesta edició s'ha ampliat considerablement l'oferta d'activitats com per exemple en el cas de les visites teatralitzades. L'any passat, a més de Palma, es varen fer a Raixa i a Lluc. Enguany s'han fet dues representacions en cada una de les sis comarques de Mallorca. (Palma, Raiguer, Tramuntana, Pla, Migjorn i Llevant). Les visites a càrrec la companyia La Fornal Espectacles de Ferro varen tenir com a fil conductor, el mateix que el de la Diada 2022: la Germania a Mallorca.

Enguany s'han dut a terme 22 rutes culturals i patrimonials arreu de Mallorca. Una activitat que estava coordinada per l'entitat Més cultura. Les rutes senderistes han permès conèixer les finques del Consell de Mallorca: Raixa, So n'Amer, Tossals Verds, Son Macip, Son Fortuny i Sa Coma d'en Vidal

Quant a activitats culturals n'hi ha hagut programades 28, de les quals 6 s'han fet a Palma i les 22 restants a municipis de la part forana.

La novetat d'enguany han estat les activitats a llocs no habituals com centres per a persones majors o la presó de Palma. En concret es va programar 'Balquena', un projecte poètic musical de Toni Veny, a la Llar d'Ancians de Palma; el concert del guitarrista 'Damià Timoner' a la presó de Palma, al Centre d'Educació Especial Joan XXIII d'Inca es va representar l'espectacle Artefactes Musicals i a la Residència la Bonanova, actuarà l'associació musical i cultural 'Entreveus'. A més, a Manacor, es va representar 'Tenim un do', un espectable de teatre fet per l'associació salut mental Estel de Llevant.

El Fons Mallorquí de solidaritat també ha col·laborat amb el taller de 'Conta Contes del Desert' que es va dur a terme a Felanitx. Com en altres edicions, hi havia diferents espectacles teatrals per a nins, nines, adults i per a tota la família, també hi havia diferents concerts com els de Marcel Cranc, Marta Elka o la formació Morgana Jazz format per quatre dones, que tenen com a objectiu acostar el jazz al públic general.

Dins de les activitats de la Diada 2022, va tenir lloc la projecció del documental La Germania, cas Obert el dia 20 de desembre a les 19 h al Teatre Principal d'Inca i les visites guiades i la conferència al Refugi Antiaeri del Palau del Consell.