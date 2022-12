Juan Andrés Rodríguez guanya el Certamen Art Jove de Relat Breu 2022

Juan Andrés Rodríguez Nicolau ha estat guardonat amb el primer premi, dotat amb 1.000 euros, la publicació de l'obra i altres 2.000 euros en concepte de bestreta de drets d'autor, del Certamen Art Jove de Relat Breu 2022 pel relat 'La passió de Francinaina Màrtir'. El segon premi, dotat amb 700 euros, ha estat per al relat 'Cos d'Assot', de Laura Rosselló Garcies, i el tercer, dotat amb 300 euros, per al relat 'No et veuré morir', de Raül Levas Ferrer.

L'acte final del certamen i d'entrega dels guardons, celebrat al Teatre de sa Societat de Calvià el dissabte a la tarda, va comptar amb la lectura dramatitzada de fragments dels tres relats guanyadors a càrrec de Josep Mercadal, Lucía Sánchez i Neus Cortés, guanyadors i finalista del Certamen de Teatre Art Jove en passades edicions.

El jurat ha estat presidit per Carme Castells, directora de la Casa Museu Llorenç Villalonga, i format per l'escriptora i traductora Lucía Petrelli, l'editor Pau Vadell i la guanyadora de la passada edició d'aquest certamen, Aina Gomis. El Programa Cultural Art Jove, que organitza l'Institut Balear de la Joventut, compta enguany amb altres set concursos i una dotació total de 50.000 euros, que premien totes elles la creació artística en diferents disciplines.