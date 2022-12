[VÍDEO] Donallop presenta 'Al·lots!', el seu nou senzill i videoclip

DONALLOP, el duet format per Joana Pol i Pere Bestard, presenten un nou senzill i nova etapa musical amb l'estrena del seu nou senzill 'Al·lots!', que compta també amb el seu propi videoclip. Ho fan després d’acomiadar el seu darrer treball, 'Cara a cara', que els ha dut a compartir cartells i programacions de prestigi, com fou la seva presentació oficial a Catalunya, al Festival Espurnes amb Mishima, o el concert de presentació al Teatre Principal de Palma, una nit compartida amb _Juno.

Els artistes mallorquins compten amb una carrera artística ininterrompuda, encadenant tres discs llargs, dos EPs, una bona llista de senzills, amb sengles gires de presentació que han passat per les programacions més sonades de l’escena alternativa del país. Al llarg dels deu anys de carrera discogràfica han pres també rellevància dins programacions alternatives internacionals, amb concerts a sales d'arreu d'Europa i, fins i tot, a Xile i Austràlia.

DONALLOP descriuen el nou senzill com «la nostra cançó de bressol apocalíptica definitiva», l'única resposta que poden oferir a les noves generacions per a deixar-les un món millor. És una oda a la infantesa i adolescència i la seva capacitat inherent de «no perdre la il·lusió en un entorn hostil de tardocapitalisme i del tecno feudalisme imposat per la sobreexposició». El videoclip, o «videoart», obra d’Albert Capó juntament amb les fotografies que acompanyen el llançament, es planteja de bon principi amb una doble pantalla, a través d’un dispositiu mòbil, que apropa i a la vegada en allunya l'observador dels protagonistes.