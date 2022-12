'Gran Hotel de las Reinas', el major espectacle drag de l'Estat espanyol, arriba a Palma

L'Ajuntament de Palma ha presentat 'Gran Hotel de las Reinas', que es representarà a l'Auditorium de Palma aquest divendres, dissabte i diumenge, en la seva aposta pels espectacles «inclusius i LGTB».

Així ho ha anunciat aquest dimecres en roda de premsa el director general de Promoció i Difusió Cultural, Marcos Lladó, acompanyat de les drags Venedita Von Däsh i Diamante Merybrown.

En el mateix sentit s'ha pronunciat el director de l'Auditorium de Palma, Marcos Ferragut, que ha convidat la societat mallorquina a «gaudir del drag, d'un espectacle que ha triomfat a tot Espanya», en el marc del festival LGTB Pink Fest .

Un espectacle obert a tothom

Les drags Venedita Von Däsh i Diamante Merybrown han convidat tots els mallorquins a assistir-hi, incloses les famílies, perquè el que compta és «passar-s'ho bé, despreocupar-se i gaudir».

«Hi ha gent que no coneix el programa i tot i així s'ho ha passat bé; és un espectacle que va des de la veu en directe, fins a la comèdia i el burlesque, és una experiència que val la pena viure», han explicat.

Totes dues han lamentat que encara hi ha «discriminació» perquè hi ha alguns teatres en què no han acceptat el seu espectacle, com és el cas d'un espai cultural de Valladolid.

Per això, Venedita Von Däsh i Diamante Merybrown han agraït l'acollida de la societat mallorquina i de l'Auditorium de Palma, darrer escenari de la segona edició de 'Gran Hotel de las Reinas'.