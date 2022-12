[VÍDEO] La Pegatina publica 'La meva gent', el seu nou disc íntegrament en català

Fa uns mesos La Pegatina presentava el seu darrer disc 'Hacia otra parte' (Música Global / Calaverita Records, 2022) carregat de col·laboracions internacionals. Ara ens presenten el seu nou treball discogràfic, 'La meva gent'. Un EP de sis cançons íntegrament en català, on hi ha més present que mai l'essència rumbera que tant els caracteritza.

El nou treball discogràfic és un regal en agraïment a tots els seguidors del grup, que els han acompanyat durant la seva trajectòria i una trobada entre artistes i amics, on podem escoltar col·laboracions amb Els Amics de les Arts, The Tyets, Santa Salut i Jazzwoman.

Amb 'Hacia otra parte', la idea del grup era donar a conèixer la seva «vessant internacional» aquí, i amb la publicació de 'La meva gent' volen donar a conèixer la seva «vessant local» arreu del món, difonent la cultura en la qual s'han criat i la llengua de la seva terra.

L'EP, que acaba de veure la llum, esta produït novament per Tato Latorre, amb qui ja han treballat en altres ocasions, com amb el disc 'Darle la vuelta' (2020).

El nou treball discogràfic també arriba acompanyat d’una part audiovisual molt potent. Diversos videolyrics de l’EP han estat concebuts pel multipremiat Manu Viqueira, que ha desenvolupat treballs audiovisuals per a grups com Green Day o Gary Clark Jr. El dissenyador de totes les portades ha estat Guillem Bosch, conegut per la seva trajectòria a la revista Panenka.

'La meva gent' és el darrer treball discogràfic que La Pegatina publica abans de començar a celebrar els 20 anys del grup, on faran gira internacional però també celebraran el seu aniversari i els podrem gaudir en directe amb concerts arreu del territori.