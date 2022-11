La DG de Política Lingüística posa en marxa un perfil a Spotify per a promocionar la música en català

La Direcció General de Política Lingüística (DGPL) disposa d’un perfil propi a la plataforma musical Spotify per a promocionar la música interpretada en llengua catalana. El perfil es diu 'DGPL. Música en català', i actualment compta amb sis llistes de reproducció, que inclouen tan sols una petita mostra de la riquesa de la música feta en català.

Aquestes llistes pretenen ser propostes musicals per a diferents moments i destinataris. Per exemple en l’entorn escolar: per a començar bé la jornada, per a aixecar els ànims, per als més menuts de l’escola, per a fer una festa... També hi ha un recull de nadales, un de cançons de bressol i un de peces recents del panorama actual de la música en català.

Des de la Direcció General de Política Lingüística s’ha difós aquesta informació entre els docents de les Illes Balears per a animar-los a emprar aquest recurs en els centres educatius. També convida tots els usuaris de Spotify a seguir el perfil, a completar les llistes amb noves cançons o a fer llistes noves amb altres gèneres musicals en català. Qualsevol usuari pot fer arribar les noves llistes o les noves cançons que es proposin a l’adreça foment@dgpoling.caib.es.

«Cal remarcar que l’oferta de grups i intèrprets que canten en català representa una àmplia varietat d’estils i gèneres, que pot donar resposta a qualsevol necessitat, siguin quins siguin els gustos musicals o sigui quina sigui la situació», han apuntat. Per a contribuir a fer visible aquesta riquesa, la Direcció General de Política Lingüística també ha creat el web Ib-musicat, on es pot trobar una bona mostra dels grups i intèrprets de les Illes Balears que canten en català, classificats per gèneres musicals i per illa. A més, a l’apartat 'Més música en català' hi ha recursos per a accedir a música en català també d’altres territoris.