La jornada 'Utopies feministes per canviar el món' omple Es Baluard

Més de 200 persones varen acudir aquest dissabte al cicle 'Altres Veus', celebrat en el Museu Es Baluard, sota el lema 'Utopies feministes per canviar el món', en el qual referents mundials en cooperació feminista varen debatre com aconseguir un món més just, respectuós amb la naturalesa i habitable per a tothom.+

Segons han informat des de l'organització el Museu Es Baluard va acollir aquest dissabte una nova edició del cicle 'Altres Veus', en el qual Lolita Chávez, Basha Changuerra, Carme Clavel Arcas, Pastora Filigrana, Rafaela Pimentel i Iaio Herrero, la comissària del cicle, varen reflexionar col·lectivament sobre cooperació feminista, com a concepte 'revolucionari' i 'transformador'. La jornada va gaudir d'un gran èxit de convocatòria i va esgotar totes les entrades.

La consellera d'Afers Socials i Esports, Fina Santiago, va ser l'encarregada d'inaugurar el cicle, organitzat per la direcció general de Cooperació. Mentrestant, la professora i antropòloga Iaio Herrero va ser l'encarregada de la conferència inaugural titulada 'Cooperar en el temps de conflicte capital-vida'.

«El model capitalista digereix ràpidament els cicles naturals generant residus, contaminació i malalties que impregnen tota la societat. Tenim un model de societat malalt i violent que ens obliga urgentment a repensar models alternatius», va dir Herrero, qui va precisar que «es viu en guerra contra la vida, en una dinàmica destructiva que genera violència». «Vivim com si la nostra espècie estigués per sobre de la terra i veim la vida com un gran magatzem de recursos a la disposició dels poderosos», va posar l'accent.

«Cal assumir que els éssers humans haurem de viure amb menys energies i recursos de la Terra perquè l'hem saquejat. Ens trobem davant una situació d'emergència planetària que amenaça la supervivència en condicions dignes d'una part molt important dels humans i de la resta d'éssers vius. La devastació que provoca el capitalisme reclama una nova manera de mirar el món», va continuar la mateixa Herrero, qui va concloure que «no és temps per a estar totsol, sinó que és un moment en què la clau és estar amb uns altres i poder experimentar la rebel·lia i la resistència. Són temps de generar utopia, de buscar maneres de dur a terme aquesta transformació del món amb rebel·lia, imaginació, creativitat i alegria».

Per donar pas al següent col·loqui protagonitzat per Basha Changuerra, militant antiracista i activista afrofeminista, i Lolita Chávez, guaridora ancestral, defensora del territori i feminista comunitària d'Abya Yala, la professora i antropòloga Iaio Herrero va incidir en la necessitat d'«escoltar les veus de la rebel·lia que no es resignen al fet que la vida sigui sacrificada».

Amb Changuerra i Chávez es va donar veu a comunitats de dones que viuen en pobles sotmesos però que no són víctimes, a dones que han sabut resistir i mantenir l'orgull de pertinença. «La humanitat no està fent cas dels crits d'auxili de la mare terra», va dir Chávez durant el seu discurs.

La performance de 'Passages', de l'artista de circ Alice Rende, va posar punt final als actes del matí, amb un espectacular espectacle en què l'artista va posar de manifest com explora els seus límits dins d'un cilindre.

Ja a l'horabaixa es van celebrar els col·loquis 'Rebel·lies feministes: més enllà del desenvolupament', amb les conferències 'Cap a una cooperació feminista, transformadora i crítica', de Carme Clavel, qui va manifestar que «o es canvien les maneres de fer o l'ésser humà se'n va en orris»; i 'El bon viure: la utopia dels feminismes comunitaris', de Lolita Chávez.

L'últim col·loqui va ser 'Resistències feministes: repensar el món donis dels marges', que va incloure les conferències 'Contra el sistema món: claus de la resistència feminista gitana', de Pastora Filigrana, advocada experta en dret d'Estrangeria i activista per la Defensa dels Drets Humans en diferents moviments socials; i 'La cura digna de la vida: resistències i utopies de les treballadores domèstiques', de Rafaela Pimentel, empleada de la llar que es dedica des de fa gairebé 30 anys a millorar les condicions de les persones que es dediquen al treball domèstic. «Sense les dones no es mou el món», va concloure Pimentel en el seu discurs provocant un gran aplaudiment del públic.

La jornada va finalitzar al ritme del grup Amparanoia, que va aprofitar el concert per a celebrar el seu 25 aniversari, amb un ple absolut.