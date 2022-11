Marala estrena 'Jota de morir' a Mallorca

Les veus de Selma Bruna, Clara Fiol i Sandra Monfort, tres virtuoses de la música que s’interessen per la tradició com una forma d’innovació més i que, en aquest projecte conjunt, canalitzen la ràbia de les veus femenines silenciades durant segles i tot reivindicant la cura en les seves cançons, es conxorxen en el compromís de no tornar a callar mai més. En marxa des del 2018 i després del prometedor debut ‘A trenc d’alba’ (U98 Music – 2020) i una gira de més de 60 concerts, presenten aquesta tardor el seu nou àlbum: ‘Jota de morir’.

Les deu peces del nou disc són el resultat de la investigació que han dut a terme sobre el tractament de la mort en la música tradicional. Amarant-se de romanços, quartetes, balls de vetllatori, cançons de mort, cants de batre i altres elements del substrat illenc, valencià i principatí, Marala ha parit el repertori propi d’aquest segon disc. A ‘Jota de morir’, les artistes parteixen de la mort com un univers enorme i silenciat i en fan el paral·lelisme amb altres universos igualment inabastables i també silenciats: la música tradicional i la veu de les dones. Marala canta a la mort amb voluntat d’integrar-la a la vida, desmitificar-la i retre-li homenatge, amb l’objectiu finalment de cantar-hi avui com hi han cantat sempre les padrines: ficant-la dins la boca, per no fer-la callar. És així com totes i cadascuna de les cançons repassen temàtiques transversals de la humanitat des d'una visió on la veu femenina pren el protagonisme. Així i tot, malgrat que aquesta particular visió on la destrucció és una constant des de l'inici de la humanitat, el trio té clar que un altre món és possible i que, malgrat tot, hi ha lloc per a l'esperança.

Amb la producció sonora de Jordi Casadesús i junt a Pau Vallvé a la producció musical, Marala aposta per fer de la tradició una nova forma d’innovació i amb ‘Jota de morir’ aconsegueixen un plaent equilibri entre referències, estructures i instruments tradicionals i un embolcall sonor on la síntesis i distorsió de sons i els apunts d’electrònica són tan encertats com executats amb mestressa.

Ara, amb el seu nou treball discogràfic al carrer, Marala torna als escenaris per a presentar-lo en directe i ja ho ha fet a llocs com Manresa, Girona, Esplugues de Llobregat o Castelló. Ara, és el torn de l'estrena de 'Jota de morir' a Mallorca, concretament a l'Auditori de Porreres aquest dissabte a les 21 hores.

El concert està emmarcat en el Cicle d'Oralitats TardOral de la Fundació Mallorca Literària.