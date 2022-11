Palma ret homenatge a Maria Forteza, pionera del cinema sonor a l'Estat espanyol

Maria Forteza, pionera del cinema sonor a l'Estat espanyol compta des d’avui amb una placa commemorativa que llueix a s’Hort del Rei, allà on va estar el Teatre Líric, on Forteza va iniciar la seva trajectòria com a cupletista. La placa ha estat descoberta en un acte que ha comptat amb la presència dels tinents de batle de Cultura i Benestar Social, Antoni Noguera; i Justícia Social, Feminismes i LGTBIQ+, Alberto Jarabo.

El tinent de batle de Cultura i Benestar Social, Antoni Noguera, ha volgut explicar que «és indispensable que dones com Maria Forteza siguin presents a les plaques dels nostres carrers. Va ser una pionera en el món de cinema i mereix un protagonisme que ara ja té a Palma».

«És un dia molt especial per a l’Ajuntament de Palma i per a tota la nostra ciutat per la recuperació d’una altra dona, que havia quedat oblidada a la nostra història i que ara per fi es pot recuperar», ha dit el regidor Alberto Jarabo qui ha afegit que Forteza «va ser creadora, va ser lluitadora i va ser avançada als seus temps».

La mallorquina Maria Forteza és una nova pionera per a la història del cinema de l'Estat. El descobriment de 'Mallorca', un curtmetratge de set minuts i quaranta segons de durada, que ha estat localitzat recentment en els arxius de Filmoteca Espanyola, posa sobre la taula el nom d'una directora esborrada de la història, que podria ser la primera dona a dirigir una pel·lícula sonora a l'Estat als anys trenta del segle XX.

L’acte ha comptat també amb la participació del compositor Miquel Àngel Lozano, net de Maria Forteza, que ha interpretat la peça 'Lisboa', dedicada a la seva padrina, que va viure uns anys exiliada a Portugal. Aquesta obra forma part de la banda sonora del llargmetratge documental 'Maria i la pel·lícula oblidada', que la productora MOM Works està realitzant sobre la història d’aquesta cineasta. L’han acompanyat els músics Soriana Ivaniv, Joan Sebastià i Jorge Solano.

La pel·lícula 'Mallorca', de Maria Forteza, és un recorregut pel paisatge costaner, rural i urbà de la Mallorca dels anys trenta, inspirat per l'estètica musical d'Isaac Albéniz a qui està dedicat, com a homenatge en forma d'ofrena, i de qui sona la barcarola Mallorca, opus 202, de fons de les imatges. Un document sobre els canvis que s'han produït en molts racons de Palma com Es Born, les murades, el barri antic; i un ventall de postals del paisatge mallorquí com els camps d'oliveres, els ramats d'ovelles i les vistes de la Foradada, de la Serra de Tramuntana, de Sóller.