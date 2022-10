Darreres entrades a la venda per a la gala dels V Premis Enderrock de la Música Balear

Les entrades per a l'entrega dels Premis Enderrock de la Música Balear 2022 al Teatre Principal de Palma ja estan a punt d'exhaurir-se, tot i que encara es poden adquirir per internet (www.teatreprincipal.com) i també a les taquilles. En la seva cinquena edició, els guardons s'han traslladat al teatre de la capital balear per ampliar la seva capacitat d'aforament i donar major visibilitat als artistes illencs.

La trobada anual de la música de les Illes Balears se celebrarà aquest dimecres 2 de novembre a partir de les 20 hores, i comptarà amb destacades actuacions i estrenes musicals. La darrera incorporació al cartell serà una actuació antològica del pianista i compositor mallorquí Agustí Fernández, guardonat enguany amb el Premi Enderrock a la Trajectòria en complir 50 anys com a referent indiscutible de les músiques improvisades en l'àmbit nacional i internacional.

La resta d'actuacions també seran d'artistes de les Balears, en formats singulars o d'estrena absoluta. Des de Felanitx, la cantant folk Mar Grimalt estrenarà el tema "Espurnes i coralls", que dona nom al seu disc de debut (Segell Microscopi, 2022), resultat del premi del Concurs Sons 2021 i que sortirà aquest mes de desembre. El grup de Bunyola Xanguito oferirà una interpretació acústica i única de "Gas!", un tema del seu darrer disc Eufòria (Halley Supernova, 2022). La menorquina Anna Ferrer oferirà un tast del seu nou espectacle Parenòstic amb la peça "Voldria lo que voldria". El duet Maria Hein i Marga Rotger pujaran juntes a l'escenari per tal d'interpretar a duet "Gota entre gotes", inclosa en el documental de títol homònim dirigit per Jaume Rodríguez.

Per la seva banda, el grup mallorquí Da Souza compartirà amb el públic "24/7", un tema del seu darrer disc Dies d'attrezzo (Bankrobber, 2022). La cantautora de Marratxí MDMAR tornarà al Teatre Principal per estrenar un dels seus nous temes en català, "Me vull amb tu". La cantautora formenterenca Mireia sorprendrà amb "Piga", una de les cançons del seu primer disc Somriuen les deixalles (autoeditat, 2022); i finalment la mallorquina Clodine cantarà per primer cop en directe el seu nou senzill, "Everest", acompanyada d'una banda de músics creada per a l'ocasió.

Durant la gala es donaran a conèixer els onze guanyadors de les votacions populars en les categories de pop-rock, cançó d'autor, músiques urbanes, folk, jazz i clàssica. En la primera ronda varen liderar les nominacions Antònia Font amb quatre (artista, cançó, directe i disc), Cabot amb tres (disc, directe i cançó), i amb dues candidatures cadascú Maria Hein (disc i artista) i Xanguito (disc i artista).

La festa anual de la música balear també lliurarà els cinc Premis Enderrock de la Crítica, que han decidit una trentena de periodistes especialitzats de mitjans balears i catalans. El disc d'Àntònia Font, Un minut estroboscòpica (Primavera Labels, 2022), ha estat elegit Millor Disc de l'Any i millor disc de pop-rock. La crítica també ha premiat Voltes i voltes (Bankrobber, 2022) de Maria Jaume com a millor disc de cançó; Reïna com a millor disc revelació per Arts marcials (U98 Music, 2021); Marco Mezquida com a millor disc de jazz per Letter to Milos (autoeditat, 2022), i el duet format per Miquel Brunet i Biel Majoral amb La llei d'Ohm (Ona Edicions, 2022) com a millor disc de folk.

Finalment, la cinquena edició dels premis també reunirà de nou i reconeixerà el grup Ja T'Ho Diré amb el Premi Enderrock d'Honor, coincidint amb les tres dècades des del seu primer àlbum, i a la directora de la Fundació Mallorca Literària, Carme Castells, amb el Premi Enderrock - OCB a una personalitat.