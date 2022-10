Fanny Tur presenta un llibre sobre les epidèmies a Eivissa i Formentera

Aquest dissabte vespre s'ha fet a sa Nostra Sala d'Eivissa, absolutament plena, la presentació del llibre 'Epidèmies: Eivissa i Formentera (1799-1930)', de la historiadora Fanny Tur, editat per Neus Escandell / Balàfia Postals. Un llibre de 572 pàgines dividit en 10 capítols i un annex de noms a més d'un quadernet de fotografies.

La presentació va ser a càrrec de la professora d'història Marian Suárez, qui va explicar que aquesta publicació es tracta d'un llibre sobre les epidèmies que afectaren les Pitiüses al llarg dels segles XVIII, XIX i durant el primer terç del segle XX, bé de forma directa, provocant la mortalitat d'una part de la població, com és el cas del paludisme, la pigota, la grip, la diftèria o la pallola, o bé de manera tangencial, és a dir, afectant les vides dels nostres avantpassats a pesar de no arribar a contagiar-los, com va passar amb la pesta, la febre groga o el còlera.

«Si aquest llibre fos només això, ja seria molt rellevant, perquè era molt escassa la informació que teníem sobre aquest tema fins ara i, per tant, 'Epidèmies' ja seria una tesi doctoral de referència sobre la qüestió, però és molt més. És un llibre d'Història en majúscula. Ens fa un retrat global de les pitiüses durant més de dos segles, amb sucosa informació geogràfica, econòmica, demogràfica, social, cultural o política», va destacar Marian Suàrez.

Així, després d'una introducció sobre el llibre, on va destacar que el llibre no només parla d'epidèmies sinó de l'Eivissa i Formentera d'aquells segles o de com es preparaven les Pitiüses davant una amenaça sanitària, Suárez va llegir alguns paràgrafs per tal que l'autora els comentàs. D'aquesta manera va llegir referències a la manca d'edificis llatzerets en condicions que sempre varen experimentar les Pitiüses, del rosari de defuncions diàries a Eivissa durant la pandèmia de grip de 1918, de la descripció de la costa eivissenca recollida en un document del segle XIX, o de la importància de conservar els arxius públics i privats. També va agrair el suport del Consell i dels ajuntaments de Vila, Portmany, Sant Josep i Sant Joan a l'edició.

Per la seua banda, Fanny Tur va agrair les donacions que varen fer moltes persones de fotografies que il·lustren el llibre, així com els noms d'alguns metges que varen protagonitzar la lluita contra algunes epidèmies, com ara el metge Pepet, el metge Pujolet, Josep Ramon Sastre, Guillem Ramon, Antoni Serra o Josep Abrines, que el 1918 va venir destinat a Eivissa durant vuit dies per atendre els malalts de grip de Portmany i Santa Eulària, quan va morir contagiat el titular de Sant Antoni. El net d'Abrines va viatjar des de Palma per assistir a la presentació. Tur va tenir un esment especial per a les seues companyes i companys de l'Arxiu i la Biblioteca Municipal així com a la resta de responsables dels arxius visitats per documentar-se i totes les persones que li varen deixar imatges i documents.

Neus Escandell, que va ser qui l'any 2020, en plena pandèmia, havia oferit a Tur fer aquest llibre, va destacar la importància de l'obra no només per les dades sanitàries que aporta d'un tema gairebé inèdit, sinó per les dades demogràfiques i la informació que conté, que demostra que Eivissa no vivia aïllada en absolut.

El públic assistent, més d'un centenar de persones, va desbordar sa Nostra Sala i es varen esgotar els 80 exemplars que es varen posar a la venda allí mateix. Hi eren presents també la consellera de Cultura (Sara Ramón), el regidor de Cultura de Vila (Pep Tur), el director insular de Cultura (Miquel Costa) i el director insular de Benestar Social i regidor de Cultura a Sant Joan (Santiago Marí), entre altres càrrecs polítics.