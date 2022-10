[VÍDEO] Sami Naïr explica el seu llibre 'Acompañando a Simone de Beauvoir: Mujeres, hombres, igualdad'

Sami Naïr, filòsof, catedràtic de Ciència Política i intel·lectual francès és a Palma on ha fet una conferència per al Club Ultima Hora. Naïr acaba de publicar el llibre 'Acompañando a Simone de Beauvoir: Mujeres, hombres, igualdad' i n'ha fet una breu expliacació per als lectors de dBalears.

Es tracta d'un repàs de la vida i de l'obra de Simone de Beauvoir, la filòsofa francesa, més de 30 anys després de la seva mort. Naïr hi va fer feina, en la revista Els Temps Modernes i la descriu com: «fidel a si mateixa, vestida amb una elegància discreta i acurada, amb el seu mocador nuat al capdavant (…) els seus ulls glaucs brillaven quan alguna consideració intel·ligent captava la seva atenció, i la seva boca s'arrufava en una ganyota si jutjava inapropiat alguna anotació».

Sami Naïr explica així allò que el lector trobarà en el seu llibre 'Acompañando a Simone de Beauvoir: Mujeres, hombres, igualdad':