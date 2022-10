María Luisa Corbacho: «Tornar a cantar a Mallorca és molt especial perquè és on m'he criat i és la meva terra»

Aquest dissabte, 15 d’octubre, a les 19 h la Fundació Sa Nostra (Palma) acull un concert molt especial d’òpera i sarsuela amb la mezzosoprano María Luisa Corbacho com a protagonista. Corbacho, mallorquina de naixement, retorna a la seva terra a oferir junt al tenor Joan Laínez i la pianista M. Victòria Cortès aquest concert que promet ser potent.

La mezzosoprano explica que es troba «en un moment bo de la seva carrera, molt feliç, perquè després de totes les circumstàncies en què no hem pogut treballar, ja s’està reactivant tot i puc fer el que estim».

Properament cantarà a Vigo Falstaff de Verdi amb Luis Cansino com a protagonista. «La direcció d’escena és molt especial per a mi perquè dirigirà la meva germana, Eugenia Corbacho, que fa 15 anys que no feim feina juntes», apunta la cantant. Seguidament cantarà L’abadessa de Suor Angelica també amb un elenc fantàstic i després anirà al Teatro de la Zarzuela a cantar en La Dolores. «Estic molt emocionada. Més endavant vaig a la Maestranza amb Vida Breve amb Ainhoa Arteta que ja hem cantat juntes diverses vegades. Per sort, la feina està venient no només per a mi sinó per a tots els meus companys», remarca.

Fa anys que no canta a Mallorca: «Fa dos anys que vaig venir per motius personals a Mallorca, Pablo López em va proposar fer un concert i vàrem cantar junts. Cantar a Mallorca sempre és especial per a mi perquè és on m’he criat i on vaig començar des de molt petita als teatres i és la meva terra. Cantar en la teva terra sempre és alguna cosa molt especial».

Respecte al concert d’aquest dissabte, remarca que té «un programa meravellós, amb unes àries i uns duos increïbles, però per a mi és especial perquè cant a Mallorca, amb Joan Laínez, que em fa molta il·lusió, i especialment perquè cant amb M. Victòria Cortès que va ser la meva primera repertorista al Consevatori i és la que va empènyer perquè açò m’agradés més».

Les entrades es poden adquirir aquí.