Neix 'Lletres Compartides a la Uni', el primer club de lectura interuniversitari

Amb l'inici del nou curs, la Institució de les Lletres Catalanes i la Xarxa Vives d'Universitats organitzen el primer club de lectura interuniversari, 'Lletres Compartides a la Uni', que vol apropar autors dels diferents territoris de parla catalana a tota la comunitat universitària.

En aquesta primera edició, s'han previst quatre presentacions telepresencials, entre el 19 d'octubre i el 30 de novembre. En la primera, el 19 d’octubre, es comentarà Napalm al cor (Anagrama editorial), de l’autor Pol Guasch (Tarragona, 1997). Tot seguit, el 2 de novembre es tractarà Còrpora (Adia Edicions), de l’escriptora Clara Fiol (Palma, 1995). El 16 de novembre serà el torn de No hi havia a València... (Sembra Llibres), de l’autora Mercè Climent (Alcoi, 1981). En la darrera sessió, el 30 de novembre, es parlarà de Granit (Pagès editors), de l’escriptor Carles Minuchin (Menorca, 1986). Les presentacions es faran a través de l’aplicació Zoom, entre les 18 h i les 19 h, i comptaran amb la creadora de continguts i influenciadora a les xarxes Juliana Canet com a moderadora.

La inscripció al club de lectura és gratuïta i està oberta a tots els membres de la comunitat universitària (estudiantat, PAS, PDI). Les persones interessades en participar-hi hab de formalitzar la inscripció abans del 17 d'octubre a través d'aquest formulari. Les primeres vint persones que s'inscriguen rebran com a obsequi el lot de les quatre lectures que es presentaran a les sessions. Així mateix, la Xarxa Vives adquirirà i farà arribar a les biblioteques de les universitats els quatre llibres que s'hi presentaran.

Lletres Compartides

El club de lectura 'Lletres Compartides a la Uni' s’emmarca en el programa 'Lletres Compartides', que neix de la necessitat d’apropar escriptors de tot el domini lingüístic als lectors que encara no els han llegit i posar-los en relació amb el sector de la creació i la promoció literàries dels altres territoris. El promouen la Institució de les Lletres Catalanes, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, la Fundació Mallorca Literària i el Consell Insular de Menorca, amb la intenció que en un futur pròxim s’hi puguen sumar organismes d’altres parts l'àmbit lingüístic.