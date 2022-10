[VÍDEO] L'Espai Mallorca presenta el nou cicle de programació cultural 'Illes de la calma'

Coincidint amb la primera setmana d’octubre, l’Espai Mallorca ha presentat la seva oferta cultural per a la temporada 2022-2023. D’una banda, ha presentat el cicle de programació cultural del curs, que s’anomena 'Illes de la calma', i abasta totes les dimensions de l’expressió artística, amb conferències, concerts, presentacions de llibres, recitals de poesia, exposicions o pòdcasts, entre d’altres. D’altra banda, també han donat el sus, amb rècord d’inscripcions, als tallers: ball de bot, guitarra, glosa i flabiol i tamborí. Així mateix, s’han presentat les activitats del cap de setmana d’aniversari de l’entitat, per a celebrar deu anys apropant la cultura de les Balears a Barcelona. Les entrades s’han esgotat en manco de 24 h.

'Illes de la calma' és el concepte que vertebrarà la programació cultural de l’Espai Mallorca per a la temporada 2022-23, amb una programació que precisament posarà el focus en desmuntar el mite que a les nostres illes no hi passa res. Es prestarà atenció a les novetats de l’escena musical illenca, es parlarà de bruixeria, corrupció i narcotràfic a les Illes, de memòria històrica i de les Germanies, i es duran fins a Barcelona els joves illencs que creen contingut a internet.

L’Espai Mallorca ofereix tallers a preus populars per a totes aquelles persones que viuen a Barcelona i estan interessades en la cultura de les nostres illes. Des que es deixà enrere la pandèmia, cada any s’ha batut el rècord d’inscripcions. El vaixell insígnia és el taller de ball de bot, que cada setmana reuneix més d’un centenar de persones per a aprendre a ballar els boleros, jotes i fandangos de la nostra terra. Així mateix, s’ofereix taller de guitarra, de glosa, i de flabiol i tamborí.

L’Espai Mallorca tal com avui el coneixem va començar el seu camí ara fa deu anys. Per a celebrar-ho, s’ha programat un cap de setmana d’aniversari els dies 20, 21 i 22 d’octubre. El divendres anirà dedicat a la cultura popular, amb una glosada i una ballada de ball de bot a càrrec dels conjunts Es gall de sa pastera i Es jai de sa barraqueta. El dissabte hi haurà concerts d’artistes illencs, amb la presència de Maria Jaume, Rudymentari des de Menorca, i Plan-ET. Les entrades per a aquests concerts s’han esgotat en manco de 24 h.

L’Espai Mallorca nasqué el 2012, quan el gremi d’editors i el Consell de Mallorca, que havien creat el primer Espai Mallorca, perderen interès pel projecte. Un grup de joves illencs impulsa la creació de l’Associació Crits i Renou per les Illes Balears, que de manera desinteressada emprengué la tasca de rellançar el centre cultural Espai Mallorca com a iniciativa gestionada al marge de les institucions. L’Espai Mallorca té per missió apropar la cultura de les Balears, en totes les seves manifestacions, a Barcelona i Catalunya, mitjançant una variada oferta d’activitats i tallers. Funciona gràcies al treball dels joves voluntaris, més de 30 en el present, i també gràcies als gairebé 300 socis que formen l’entitat.

