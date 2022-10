La 'Col·lecció Teatre' de Lleonard Muntaner editor ha estat guardonada per la revista 'Serra d'Or'

La revista 'Serra d'Or' de Publicacions de l'Abadia de Montserrat ha reconegut aquest dimecres amb els 56 Premis Crítica Serra d'Or 2022 la 'Col·lecció Teatre', de Lleonard Muntaner Editor en la categoria d'Aportació més interessant, de la categoria Arts Escèniques.

La gala d'entrega dels premis s'ha celebrat aquest dimecres a Barcelona i ha estat presentada per Eva Comas. Per altra banda, Víctor Garcia Tur ha guanyat el Premi Crítica Serra d'Or de Novel·la per la seva obra 'L'aigua que vols'; Carles Dachs ha guanyat el de Poesia per 'Vent a la mà'; Joan Todó, el d'Assaig per 'La verda és porta. Vida i opinions de Joaquim Soler i Ferret'; Josep M. Jaumà, el de Traducció per 'Poesia completa, T.S. Eliot' i Joana Masó, el d'Estudis Literaris per 'Tosquelles. Curar les institucions'.

Els Premis Crítica Serra d'Or, creat en 1967, estan dividits en quatre apartats: Literatura i Assaig, Investigació, Arts Escèniques i Literatura Infantil i Juvenil. En aquesta 56a edició s'han atorgat 14 premis en una gala celebrada en l'Espai Endesa, la primera sense Josep Massot, que va morir el passat mes d'abril i que ha estat recordat en diverses ocasions durant l'acte.