El cicle TardOral reivindica «l’oralitat i la cançó com a espai de trobada»

La Fundació Mallorca Literària ha presentat una nova edició del Cicle d'Oralitats TardOral amb una programació molt diversa pel que fa a llenguatges i formats: hi haurà música, xerrades, una exposició itinerant, activitats infantils i una projecció. El cicle tendrà lloc de setembre a desembre i girarà al voltant de la paraula dita i la seva importància com a eina de comunicació i de transmissió de cultura en un context en el qual les persones ens comunicam més que mai, però parlam cara a cara manco que mai.

Amb aquest cicle, així com amb el treball que realitza la Fundació a través del Museu de la Paraula, Casa Pare Ginard a Sant Joan, es vol fer incidència en la importància de l'oralitat en la transmissió del patrimoni immaterial. Una transmissió que avui dia pren la forma de propostes artístiques innovadores, que parteixen de la cultura d'arrel, però que utilitzen formats i llenguatges actuals, a partir dels quals és com avui dia es pot donar a conèixer aquest patrimoni oral.

A més, TardOral presenta un programa gràcies al qual el públic pot arribar a noves veus de fora de Mallorca. En són exemples les actuacions de La Maria, Joana Dark, Magalí Sare o el trio Marala. Precisament durant el cicle s'estrenarà l'espectacle 'Jota de morir', de Marala, una coproducció amb la Fira Mediterrània de Manresa i el Centre de Creació La Marfà de Girona. Una nova proposta per a establir ponts de cooperació i creació artística entre els territoris de parla catalana.

Una novetat destacada és que enguany el cicle acollirà el primer sopar de cantadors, que se celebrarà al restaurant Can Tronca de Sant Joan el 5 de novembre. Una experiència que sorgeix de la relació amb el festival Càntut de Catalunya.

El Pla de Mallorca serà l'escenari i el centre neuràlgic de TardOral, que esdevindrà a diferents territoris amb activitats que pretenen donar-los valor a través de la cultura.

Calendari Folklòric de Mallorca

En el marc de TardOral se celebrarà la publicació del quart i darrer volum del Calendari Folklòric de Mallorca, una obra cabdal que, juntament amb el Cançoner, enlaira la figura de Rafel Ginard com un dels folkloristes més importants de la seva època i de la cultura mallorquina. En aquest context, es presentarà un nou espectacle de producció pròpia, 'Tal dia farà un any'. Així mateix, se celebraran els 100 anys de l'Obra del Cançoner Popular de Catalunya en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, amb una conferència i una exposició itinerant.

Nit de les ànimes

Com cada any es posarà un focus d'atenció a la festivitat de Tots Sants amb una sèrie de propostes per a divulgar els rituals propis d'aquestes dates: projecció del documental 'Mrs. Death', estrena de 'Jota de morir', activitat familiar 'Paratge lúdic: entre llums i ombres' i campanya anual 'A Mallorca Nit de les Ànimes' per a biblioteques i centres educatius.

Podeu consultar tota la programació detallada al web mallorcaliteraria.cat.