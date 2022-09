'Mots a taula', poesia, beure i menjar al Casal de Cultura de Maria de la Salut

Normalment es considera la poesia com la germana pobre de la literatura i és la que sol arremolinar menys gent als recitals que es fan als diferents pobles de Mallorca. No obstant això, hi han pobles que demostren tenir una sensibilitat envers la celebració de recitals de poesia i mantenen una constància en el temps. És, per exemple, el cas de sa Pobla amb el Crestatx Poètic, la Fundació ACA de Búger, Manacor, Artà, Porreres, etc. N’hi han d’altres, però, més petits i més modests com Maria de la Salut que últimament, any rere any, fan interessants recitals poètics.

Aquesta circumstància ajuda que la poesia no sigui tan germana pobre, gràcies als promotors culturals del poble i a l’inestimable suport de l’Ajuntament i les associacions culturals car podem constatar, al decurs dels darrers anys, que s’ha esdevingut un progrés cultural a Maria de la Salut, en molts d’àmbits culturals, i en particular, a l’àmbit de la poesia. No ens hem d’enganyar, aquestes entitats organitzen recitals de poesia perquè també saben mobilitzar el públic per assistir-hi, encara que, normalment, s’hi acompanyi els recitals altres al·licients com poden ser la música, una copa de vi o un refrigeri. Tal fet representa un enriquiment cultural com a poble donat que aglutina cada cop més adeptes.

En concret, per al proper divendres, 23 setembre, a les 20.30 h es presenta 'Mots a taula' al Casal de Cultura de Maria de la Salut, coordinat pel Col·lectiu Blat Xeixa. Gaudirem d’un nou grup, encara sense nom, compost per dues poetes, Aina Ferrer i Aina Cardona, i quatre Maries: Maria del Mar Frontera, Maria Crespí, Maria Teresa Canyelles i Maria Esperança Cantallops. Totes elles, rere les orientacions de les poetes, han aconseguit debanar un fil conductor que porta al món del plaers terrenals com és ara el menjar i el beure, seleccionant un ventall de poemes d’autors de l’àrea de la literatura catalana molt representatius que d’una manera o l’altra, es refereixen a aquests plaers, que es presentaran en forma de menú amb uns entrants, uns plats principals, els esmorzars, unes postres i un vi com a beguda. Aquest grup de deïdores se’ns presenta com un àpat variat i divers amb veu de dona.

Els poemes escollits parlen, entre altres coses, dels plaers del beure i del menjar. Pel que fa als autors, no els citaré a tots però vull destacar Maria Antònia Salvà que fou la primera poetessa moderna en llengua catalana, un poeta de gran transcendència i popular com Miquel Martí i Pol, altres de relleu com Damià Huguet, Andreu Vidal, Guillem d’Efak, altres actuals que ja han assolit una certa maduresa com Lluís Maicas, Enric Casasses, altres de joves com Laia Martínez. I els poemes de Dilip Chitre, traduïts per Gemma Gorga. Poeta indi gairebé desconegut per a molts, l’obra del qual es va popularitzar després de la independència. Va escriure en marati i en anglès i va formar part del moviment modernista indi. El sentirem inclòs en l’apartat dels esmorzars.

Tot anirà acompanyat amb vins de Maria de la Salut de les bodegues On i Es Pujol i producte local elaborat per Embotits Matas. Reservau la vostra entrada a l'Ajuntament de Maria de la Salut, dins l'horari d'oficina.