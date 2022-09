Miquel Àngel Lladó i Sebastià Portell, els més venuts a la Setmana del Llibre en Català de Mallorca

El darrer poemari de Miquel Àngel Lladó, Sota l’esqueix, la tanyada (Viena Editorial), i Les altures (Editorial Empúries), de Sebastià Portell, són els dos títols més venuts de la Setmana del Llibre en Català que s’ha celebrat del 14 al 18 de setembre al Pati de la Misericòrdia de Palma. Els segueixen Al llac (Columna) de Maria Barbal.

En el cas de la literatura infantil, els títols més venuts han estat Sensibles (Editorial B de Blok), de Míriam Tirado; I si se’m menja una balena? (Editorial Flamboyant) de Susanna Isern, il·lustrat per Rocio Bonilla; i Mia Fantasia (Editorial Combel), d’Elisenda Roca; seguit per El misteri dels dragons (Nova Editorial Moll) de Carles el Saure i Toni Salom. Precisament, les activitats infantils s’han consolidat com a motor indiscutible de la Setmana d’aquest any.

El president del Gremi de Llibreters de Mallorca, Àlex Volney, assegura que la Setmana ha estat bona, malgrat que el temps ha provocat afluències intermitents. Les màximes afluències de públic s’han registrat durant el cap de setmana. Per a Volney, la Setmana del Llibre en Català de Mallorca ha estat capaç de generar alguns actes de gran valor, entre els quals destaca la presentació del darrer poemari de Miquel Àngel Lladó; l’acte d’homenatge al poeta menorquí Joan Francesc López Casasnovas, coordinat per Pere Gomila i amb una lectura dels seus poemes a càrrec del rapsoda Cosme Aguiló; i els col·loquis de l’Any Fuster i l’Any Ferrater.

En l’apartat d’activitats infantils destaca la presentació de Sensibles a càrrec de Míriam Tirado, i el contacontes d’Aina Salvà amb la il·lustradora Rocio Bonilla, com a actes més concorreguts, que van generar hores de cua esperant llibres dedicats per part dels infants.

La Setmana del Llibre en Català, que organitza el Gremi de Llibreters de Mallorca ha apostat enguany per reivindicar l’ús social del català com a llengua vehicular i integradora, mitjançant el lema La llengua que ens uneix. La mostra ha coincidit per primera vegada amb la Setmana del Llibre en Català de Barcelona per posar en valor una realitat lingüística, sovint ignorada, que converteix el català en el 27è idioma amb més pes econòmic al món, amb més de 10 milions de parlants. La campanya l’han protagonitzat nou escriptors mallorquins de diferents gèneres que han prestat la seva imatge per reivindicar la unitat lingüística.

La Setmana va començar dimecres amb el pregó a càrrec de l’editor i activista valencià Eliseu Climent, que va reivindicar l’espai comunicacional català com l’única via per salvar la llengua i la cultura catalanes. Dissabte, els Al·lots de Llevant varen fer una mostra de castells en el marc de la Setmana i diumenge, les dones del Parc Natural de Llevant van fer una demostració de l’art de la llatra coincidint amb la presentació del llibre L’obra de palma, reeditat per l’editorial Finis Africae.